На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года

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Вооруженный конфликт на Северном Кавказе, несмотря на спад интенсивности, продолжается, и действия российской армии на Украине накладывают на него заметный отпечаток. Силовики в последние годы практически не несут потерь убитыми на Северном Кавказе, однако число убитых на украинском фронте кавказских силовиков уже в полтора раза превышает результаты многолетних атак местного вооруженного подполья. При этом за год военных действий на Украине силовиков из регионов СКФО погибло на 239 человек больше, чем из ЮФО.

Вооруженный конфликт на Северном Кавказе в 2022 году

За весь 2022 год на Северном Кавказе было зафиксировано всего три вооруженных инцидента с шестью жертвами. Первые два вооруженных инцидента произошли с временным разрывом в полгода – так, 18 мая в Махачкале были убиты два человека, которые, по версии ФСБ, готовили теракт, а 21 ноября в центре Грозного застрелен неизвестный, который напал с ножом на сотрудника ГИБДД и пытался скрыться с его табельным оружием. Полицейский в результате этого нападения скончался.

В обеих республиках до этих инцидентов были достаточно длительные периоды затишья: 8 месяцев без вооруженных инцидентов в Дагестане, более 16 месяцев – в Чечне. Характер этих атак разный, однако в обоих случаях согласуется с тезисом опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков о смене формата вооруженного подполья – его участники больше не имеют блиндажей и лагерей в лесу, ведя внешне обычную жизнь.

Третий вооруженный инцидент в 2022 году, отличающийся от предыдущих прямой ссылкой силовиков на “украинский след”, произошел в Кабардино-Балкарии 26 декабря. По версии ФСБ, сотрудники обнаружили в лесу около Нальчика двух вооруженных мужчин и потребовали сдаться, но те открыли по ним стрельбу и были убиты ответным огнем. Спецслужба заявила, что убитые - ранее судимые граждане России, которые "по заданию украинских спецслужб" готовили теракт в Чегеме.

Таким образом, среди шестерых убитых на Северном Кавказе с начала года – пять предполагаемых боевиков и один силовик. Для сравнения, в 2021 году силовики вообще не понесли потерь убитыми на Северном Кавказе, хотя интенсивность конфликта до начала активной фазы военных действий на Украине была заметно выше – за год произошло 13 инцидентов, в которых погибли 22 человека, в том числе 21 боевик и один гражданский.

Потери северокавказских силовиков на Украине

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших по данным властей различных уровней в ходе спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных региональными чиновниками и представителями силовых структур. Согласно этим сведениям, к 24 февраля 2023 года на Украине погибли по меньшей мере 842 силовика из регионов СКФО.

Первенство в регионе по числу убитых на Украине бойцов в течение всех 12 месяцев удерживает Дагестан - официально подтверждена гибель как минимум 371 уроженца этой республики на Украине. Далее идут Северная Осетия (минимум 146 погибших) и Ставропольский край (минимум 118 погибших).

Власти Чечни официально подтвердили гибель 80 бойцов на Украине, власти Кабардино-Балкарии – гибель 84 бойцов. Также по данным властей известно о 31 погибшем из Ингушетии и 12 – из Карачаево-Черкесии.

Важно учитывать, что реальные потери среди северокавказских силовиков на Украине, вероятно, выше, чем признанные официальными источниками 1 . Минобороны России только один раз, в марте 2022 года, раскрыло общую цифру убитых на Украине военнослужащих. Власти регионов, а также муниципалитетов, не называют общие данные по потерям, однако регулярно сообщают имена погибших силовиков. Именно на основе таких данных “Кавказским узлом” ведется поименный список убитых. Следует подчеркнуть, что данный список показывает не потери (ведь убитых, предположительно, намного больше) - а именно уровень потерь, которые власти решили признать.

Из регионов ЮФО за год военных действий на Украине погибли не менее 603 силовиков. Печальное первенство по числу убитых силовиков - у Волгоградской области (233 убитых). Далее идут Ростовская область (минимум 143 погибших), Краснодарский край (94), Астраханская область (91), Адыгея (24) и Калмыкия (18).

Кадыров скрывает потери среди чеченцев

Рамзан Кадыров постоянно позиционирует себя как значимого актора российской политики на украинском направлении. Он, в частности, заявлял, что российские военные действуют на Украине медленно и неэффективно, советуя Путину как верховному главнокомандующему отдать приказ о "решительном штурме" украинских населенных пунктов.

Также сам Кадыров и его приближенные регулярно отчитываются об отправке на Украину новых групп бойцов, в том числе из других регионов. О том, что Чечня на порядке “перевыполнила план” по поставкам живой силы на фронт, Кадыров упоминал минимум дважды – 22 сентября 2022 года и 29 декабря 20222 года.

Официальные сведения о погибших из Чечни, при этом, очевидно неполны. В течение первых восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 80 жителей Чечни, чьи данные поименно содержатся в составляемом “Кавказском узлом” списке.

27 октября 2022 года Рамзан Кадыров неожиданно признал, что несколькими днями ранее только в одной точке фронта "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены. Поименного списка этих погибших до сих пор не опубликовано.

Признать в конце октября крупные единовременные потери чеченского подразделения в Херсонской области Кадырова вынудила огласка – сведения о них распространились в социальных сетях и активно обсуждались жителями Чечни. Спустя непродолжительное время в социальные сети попала информация о массовой гибели чеченских спецназовцев под Лисичанском, однако эти сведения и лично Кадыров, и его помощник Апти Алаудинов 9 ноября 2022 года объявили “вражеской пропагандой”, заверив, что “ни один боец в указанном районе не погиб”.

Неравномерность публикуемых властями данных о гибели чеченцев на Украине на фоне отчетов о крайне активном участии выходцев из республики в боях заставляет сомневаться, что официальные сведения о чеченских потерях соответствуют действительности. Кроме того, количественную оценку этих потерь затрудняет скудность данных о погибших: чеченские власти называют имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах.

Следует еще раз подчеркнуть, что "Кавказский узел" ведет поименный список погибших силовиков, данные о которых приводятся властями разных уровней. Однако известно минимум о двух случаях в СКФО, когда власти раскрывали число убитых - в Чечне и Кабардино-Балкарии. Напомним. что согласно информации властей, из Чечни было убито на 23 человека больше, чем следует из подсчетов на основе поименного списка "Кавказского узла". В Кабардино-Балкарии было также убито, по данным властей, на 23 человека больше - и их имена, как и в случае с Чечней, пока до сих пор не названы.

В середине февраля 2023 года Рамзан Кадыров подверг критике глав регионов, которые сообщают о числе погибших в ходе военной операции на Украине. Глава Чечни при этом заявил, что потери в ходе боевых действий "неизбежны", а участники военной операции на Украине сами, "осознанно" выбрали этот путь 2 .

Количество вооруженных инцидентов и жертв резко уменьшилось

Если возвращаться к конфликту на Северном Кавказе - то более чем в 4 раза снизилось количество вооруженных инцидентов: 3 в 2022 году против 13 в 2021. В 2020 году на Северном Кавказе зафиксирован 21 вооруженный инцидент.

Среди жертв 2022 года 5 убитых предполагаемых боевиков и один погибший силовик. О раненых не сообщалось. Из 30 пострадавших в 2021 году – 8 раненых силовиков, 1 раненый боевик и 21 боевик убит. В 2020 году жертвами стали не менее 56 человек: 45 погибли и 11 получили ранения. Среди погибших – 41 предполагаемый участник незаконных вооруженных формирований и 4 сотрудника силовых структур; раненые – все силовики.

2012-2022: потери силовиков от террора на Северном Кавказе

При всех сомнениях в полноте официальных данных очевидно, что 12 месяцев военных действий на Украине принесли силовому блоку СКФО на порядок больше потерь, чем одиннадцать лет предшествовавшей им борьбы с северокавказским вооруженным подпольем.

Согласно подсчетам “Кавказского узла”, за прошедшие 11 лет в результате вооруженного конфликта на Северном Кавказе были убиты 480 сотрудников силовых структур. Хотя в 2022 году известно только об одном погибшем силовике, а в 2021 году таких не было вовсе, в предыдущие девять лет ежегодное число потерь убитыми в правоохранительных органах варьировалось от четырех (в 2020 году) до 209 человек (2012 год).

Наибольшие потери за этот период силовики понесли в Дагестане и Чечне, где были убиты 262 и 117 сотрудников соответственно. При боестолкновениях с членами подполья в Ингушетии с 2012 года погибли 52 силовика, в Кабардино-Балкарии – 43, в остальных трех регионах совокупно зафиксировано шесть убитых правоохранителей.

В 2022 году взрывов и терактов не зафиксировано, проведена лишь одна КТО

На территории региона в 2022 году не зафиксировано ни взрывов, ни терактов. Для сравнения в 2021 году произошло 2 взрыва, в 2020 году – 1 взрыв и 2 теракта. В 2022 году на Северном Кавказе, по данным Национального антитеррористического комитета России была проведена 1 контртеррористическая операция (КТО), в мае в Ленинском районе Махачкалы. В 2021 году состоялось 4 КТО, 2 – в Дагестане и 2 – в КЧР. В 2020 году - 10.

Конфликт на Северном Кавказе себя исчерпал?

За весь 2022 год в вооруженном конфликте на Северном Кавказе было зафиксировано шесть жертв на три вооруженных инцидента. Ни взрывов, ни терактов. В 2021 году произошло 13 инцидентов, 22 человека погибли и 10 получили ранения. Зафиксировано два взрыва.

Горячие точки

Убитые в мае 2022 года на территории Ленинского района Махачкалы причастны, по официальным данным, к боевикам. ФСБ сообщило, что они готовили теракт, а на месте найдено оружие и самодельное взрывное устройство.

21 ноября в центре Грозного застрелен неизвестный, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, нападавший был убит. Это нападение на силовика в Чечне стало первым за более чем 16 месяцев. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Грозном 9 июля 2021 года.

Рано утром 26 декабря сотрудники УФСБ обнаружили в лесу около Нальчика двух вооруженных мужчин и потребовали сдаться, но те открыли по ним стрельбу и были убиты ответным огнем. ФСБ заявила, что убитые - ранее судимые граждане России, которые «по заданию украинских спецслужб» готовили теракт в Чегеме, а затем планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.

Анализ статистики жертв конфликта за одиннадцать лет с 2012 по 2022 годы, показывает, что лидерами печального антирейтинга среди семи регионов были Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Ингушетия. В 2022 году, несмотря на малое количество жертв, свои счета пополнили три из них. В Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии в 2022 году жертв не выявлено.

Темпы снижения напряженности

За двенадцать месяцев 2022 года на Северном Кавказе зафиксировано 6 жертв, что более чем в пять раз меньше чем в 2021, когда было 32 жертвы. В 2021 году было на 45,8% меньше, чем в 2020 – с 59 до 32, и на 27,3% меньше, чем в 2019 – с 44 до 32. Последний рост был зафиксирован в 2020 году, когда число жертв по сравнению с предыдущим, 2019 годом, увеличилось на 34,1% – с 44 до 59 человек.

В 2019 году число жертв по сравнению с 2018 годом снизилось на 59,3% – со 108 до 44 человек, а в 2018-м по сравнению с 2017 снижалось на 38%. И годом ранее было зафиксировано уменьшение количества жертв в регионе (составило 39%). Из всех субъектов СКФО в 2019 году наибольшее число убитых и раненых было в Ингушетии. Кабардино-Балкария занимала второе место в этом антирейтинге, а Чечня – третье.

В Северной Осетии в 2020–2021 годах инцидентов и жертв не было, а в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии - количество инцидентов и жертв уменьшилось, в одном – Карачаево-Черкесии – количество жертв уменьшилось, но выросло число инцидентов. В еще одном – Дагестане – увеличилось число жертв и уменьшилось количество инцидентов. Годом ранее в Кабардино-Балкарии и Ингушетии отмечалась эскалация насилия, Дагестан, Чечня и Ставропольский край показывали снижение, а в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии инциденты и жертвы не были зафиксированы.

При этом если в 2019 году были убиты 31 человек, а в 2020 году – 48, то в 2021 – 22, а в 2022 – 6. Число раненых в 2022 году снизилось вообще до нуля с 10 в 2021 году, 11 – в 2020, 13 – в 2019. Среди гражданского населения жертв зафиксировано не было, тогда как в 2021 году их было две, в 2020 – три, а годом ранее – одна.

Среди силовиков в 2022 году оказался один погибший. В 2021 году было ранено 8 правоохранителей, а в 2020 число жертв среди силовиков составило 15 человек: 4 убиты, 11 ранены.

Отметим, что в ряде случаев родственники убитых заявляют об их непричастности к вооруженному подполью. «Кавказский узел» стремится проверить данные из силовых структур, хотя это не всегда возможно.

Контртеррористические операции

В 2022 году на Северном Кавказе, по данным Национального антитеррористического комитета России была проведена 1 контртеррористическая операция (КТО), в мае в Ленинском районе Махачкалы. В 2021 году проведено 4 контртеррористических операции, 2 – в Дагестане и 2 – в КЧР. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2020 году и на 40% меньше, чем в 2019 ТАК СКОЛЬКО КТО В 2019? (семь КТО). Для сравнения – в 2018 году в регионах СКФО проводилось 12 КТО, в 2017-м – 14, в 2016-м – 29.

Имеет значение и длительность контртеррористических операций, которая стала сокращаться, по данным Национального антитеррористического комитета, с 2016 года. Однако, «Кавказский узел» не располагает статистикой по этому критерию.

Лидером по количеству КТО как в 2022 году, так и за 2016–2021 годы остается Дагестан: за 6 лет более 65% (47 из 72 операций) проводилось на его территории. В то же время стоит отметить, что 41 из 47 КТО в Дагестане пришлись на 2016–2018 годы.

На втором месте – Ингушетия – 12 КТО (пять – в 2020 году, в 2021–22 годах КТО на территории республики не проводилось), на третьем КБР – 6. В остальных регионах не более 2. Причем если КТО на Ставрополье (всего 2) и в Северной Осетии (одна) - это 2016–17 годы, то в Чечне две КТО прошли в 2020, а в КЧР также две (всего за 6 лет три операции) – в 2021 году.

Вооруженные инциденты

Более чем в 4 раза снизилось количество вооруженных инцидентов: 3 в 2022 году против 13 в 2021. В 2020 году на Северном Кавказе зафиксирован 21 вооруженный инцидент.

Среди жертв 2022 года 5 убитых предполагаемых боевиков и один погибший силовик. О раненых не сообщалось. Из 30 пострадавших в 2021 году – 8 раненых силовиков, 1 раненый боевик и 21 боевик убит.

Основным индикатором интенсивности вооруженного конфликта как правило служит количество жертв – убитых и раненых – в ходе боестолкновений, подрывов и терактов. Но не менее важным показателем является и число таких инцидентов 3 .

Взрывов и терактов в прошедшем году не было

На территории региона в 2022 году не зафиксировано ни взрывов, ни терактов. Для сравнения в 2021 году произошло 2 взрыва, в 2020 году – 1 взрыв и 2 теракта.

Один из взрывов 2021 года, в результате которого один мирный житель Ингушетии погиб, а другой получил серьезные травмы, произошел при поиске металлолома. Второй взрыв был зафиксирован в Чечне, погиб боевик.

В 2020 году на взрыв в Карачаево-Черкесии привел к 7 жертвам. А в 2019 году в регионах СКФО произошло два взрыва, жертвой которых стал 1 человек – погибший силовик.

В 2019 и 2020 годах зафиксировано по два теракта. В 2020-м – в Чечне и КЧР (7 силовиков ранено, 1 силовик погиб, убиты 3 боевика), а годом ранее – в Ингушетии и КБР. В 2019 году погиб 1 силовик и еще 1 был ранен. Убиты 3 боевика, один боевик ранен. В 2021 году терактов не было.

Для сравнения: в 2018 году в регионах СКФО произошло 5 подрывов, жертвами которых стали 4 человека: 2 погибших боевика и 2 раненых силовика. За 2018 год в регионах Северного Кавказа также было зафиксировано 5 терактов, в которых пострадал 31 человек: 19 погибли и 12 получили ранения. Среди погибших – 6 гражданских, 2 силовика и 11 боевиков, среди раненых – 3 гражданских и 9 силовиков. А в 2017 году в регионе произошло 14 взрывов и терактов.

Таким образом, можно констатировать резкое уменьшение количества взрывов и терактов на Северном Кавказе в 2019–2022 годах.

В категорию «теракты» «Кавказским узлом» отнесены как взрывы, так и вооруженные атаки и иные события в зоне жилого/общественного сектора или конкретного стратегического объекта, организованные с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти 4 .

Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария остаются в лидерах антирейтинга

На протяжении 11 лет в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне зафиксировано наибольшее количество жертв, вооруженных инцидентов, взрывов, терактов и КТО.

В 2022 году в Дагестане в результате КТО были убиты два предполагаемых боевика. В 2021 году жертвами конфликта в республике стали 5 человек (1 силовик ранен, 4 предполагаемых боевика убиты). Еще годом ранее на 1 раненого силовика пришлось 9 убитых боевиков, в 2019 году было убито 9 боевиков, а раненых не зафиксировано. Жертв среди гражданских не фиксируется четыре года подряд. За 2021 год в Дагестане произошло 4 вооруженных инцидента, в 2020 году – 3, в 2019 году – 4.

Республика Дагестан – второй по площади и первый по численности населения регион СКФО.

В Кабардино-Балкарии в 2022 году также убито два предполагаемых боевика, на 40% меньше, чем в 2021 году, когда на территории республики жертвами вооруженного конфликта стали не менее 5 человек, годом ранее – как минимум 7 (снижение на 28,5%), а в 2019 году – по меньшей мере 10 (на 305). Все жертвы – убитые боевики, единственное исключение силовик, умерший после ранения в 2019 году. О жертвах среди гражданских лиц не сообщалось. Два года подряд фиксируется 1 вооруженный инцидент, тогда как в 2022 году их было два, а в 2019 году – три. Взрывов и терактов в республике не происходит уже три года, в 2019 году был один взрыв, обошедшийся без жертв.

Кабардино-Балкария за прошедшие 11 лет занимает на Северном Кавказе второе место по количеству жертв в расчете на 1 жителя республики.

2022 год в Чечне унес жизни двоих человек при нападении с ножом на сотрудника ГИБДД Полицейский скончался, нападавший был убит был ликвидирован НЕУМЕСТНО!!. В предыдущем году в двух вооруженных инцидентах жертв было 12: 7 убитых боевиков и 5 раненых силовиков. А в 2020 году было зафиксировано 17 жертв, среди которых было 3 гражданских, 3 сотрудника правоохранительных органов и 11 боевиков. Два силовика были ранены. Взрывов и терактов в 2022 году не было. В 2021 году произошел один взрыв-самоподрыв, жертвой которого стал боевик. В 2020 году произошел теракт: погиб один силовик, другой был ранен, также были убиты два участника подполья. В 2019 году в республике зафиксирован один взрыв, в результате которого погиб силовик.

В последние 6 лет Чечня прочно удерживает первое место в северокавказском антирейтинге взрывов (8) и терактов (4).

В четырех регионах напряженность снизилась до нуля

В прошедшем году в четырех северокавказских регионах не отмечено ни инцидентов, ни жертв, ни КТО, ни терактов и взрывов.

За последние 13 лет в вооруженном конфликте на Северном Кавказе за Ингушетия является лидером по количеству жертв на душу населения. А в абсолютных цифрах находится на четвертом месте после Чечни, Кабардино-Балкарии и Дагестана. В 2019–2021 годах республика также держалась среди лидеров регионов Северного Кавказа по числу жертв, хотя и переместилась с первого места в 2019 на третье в 2021 году. В 2020 по этому показателю она заняла второе место. По количеству вооруженных инцидентов республика занимала в эти три года, соответственно, второе, первое и снова первое место. Общее количество жертв выросло в 2019 году на 30%, в 2020 – на 15,4%, но в 2021 году упало на 73,3%. Число вооруженных инцидентов выросло на 33,3% в 2019, на 125% - в 2020, но упало на 66,7% в 2021 году.

Из Карачаево-Черкесии в 2021 году поступали сведения о шести жертвах конфликта между силовиками и подпольем. В трех вооруженных инцидентах были ранены двое силовиков и убиты четверо предполагаемых боевиков. В 2020 году в республике был зафиксирован лишь один вооруженный инцидент, в ходе которого предполагаемый боевик погиб, а шесть сотрудников силовых структур получили ранения. До этого два года подряд, в 2019 и 2018 годах, сведений о жертвах конфликта из Карачаево-Черкесии не поступало, тогда как в 2017 году их было не менее пяти.

В Ставропольском крае насилие вооруженного конфликта не фиксируется второй год подряд. В 2020 году жертвой вооруженного конфликта в регионе стал как минимум 1 человек, что меньше показателя за 2019 год, когда их было 2 (также убитые предполагаемые боевики).

С 2019 по 2022 годы в Северной Осетии вооруженных инцидентов и жертв вооруженного конфликта зафиксировано не было, как и в 2015–2016 и 2018 годах. Исключением стал только 2017 год с девятью жертвами.

Подчеркнем, что приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв по каждой из выделяемых в обзоре категорий.

Итог 2019–2022 годов конфликта на Северном Кавказе

В 2019–22 годах году интенсивность вооруженного конфликта на территории СКФО продолжила снижаться. При этом в 2020 году был отмечен ее всплеск, не повлиявший, впрочем, на тенденцию в целом.

Прежде всего обращает на себя внимание уменьшение числа взрывов и терактов. Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край в 2022 году присоединились к Северной Осетии с отсутствием информации об убитых и раненых в ходе конфликта. Даже на территории лидирующих по числу жертв Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии к 2023 году зафиксировано очередное снижение этого печального показателя.