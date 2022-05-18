Спецоперация в Махачкале подчеркнула смену формата дагестанского подполья

18 мая 2022, 13:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим контртеррористической операции в Махачкале снят, сообщили в ФСБ. Спецоперация в столице Дагестана подтвердила тезисы опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков о переходе вооруженного подполья в республике к формату законспирированных ячеек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в Ленинском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции (КТО). Позднее стало известно, что в ходе спецоперации убиты два человека. Национальный антитеррористический комитет заявил о предотвращении теракта на энергообъекте и опубликовал видео с места спецоперации.

Эта спецоперация стала в Дагестане первой за восемь месяцев, после спецоперации 10 сентября 2021 года в Буйнакском районе. В Махачкале контртеррористическая операция проводилась в последний раз 11 марта 2021 года. Тогда, по данным силовиков, вооруженный человек был убит после того, как начал стрелять из частного дома. Он планировал теракт, на месте перестрелки был найден готовый к применению "пояс смертника", сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Режим контртеррористической операции в Махачкале отменен, сообщило республиканское управление ФСБ. "Решением руководителя оперативного штаба в Республике Дагестан режим КТО в Ленинском районе города Махачкала снят", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Члены вооруженного подполья могут целенаправленно держаться в тени долгое время, сказал в октябре 2020 года "Кавказскому узлу" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Сотни людей возвращаются из Сирии, многие в Дагестан. Они в основном сидят и молчат, себя никак не проявляют, чтобы избежать проблем. […] Они спокойно могли быть в подполье и не активничать. Не обязательно, чтобы они проводили какую-то деятельность: сейчас идеи ИГ* в России уже не популярны. Но их активизация возможна в одном случае, если в России будет какая-то нестабильность, вот тогда они смогут себя проявить. А пока в регионе стабильно, они откажутся от активности", - рассказал тогда Малашенко.

Вооруженное подполье в Дагестане изменило формат существования и пришло к форме законспирированных ячеек, поэтому заявлять о полном отсутствии боевиков в республике преждевременно, указала в марте 2019 года "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Сейчас нет тех вооруженных групп, которые когда-то существовали в Дагестане. Но это связано не только с тем, что они были разгромлены, а с тем, что изменились структура и образ действия самого подполья. Они [теперь] работают иначе, у них уже нет вооруженных групп, блиндажей и лагерей в лесу. Сейчас это законспирированные ячейки - внешне простые люди, которые живут обычной жизнью, и одновременно готовят нападение", - рассказала она.

Организованное подполье в Дагестане отсутствует, подтвердил тогда старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "[Но] не стоит утверждать, что вообще никого там не осталось. К сожалению, возможно, что еще есть так называемые одинокие волки. Я бы не стал торопиться с выводами об отсутствии боевиков в Дагестане", - сказал он "Кавказскому узлу".

После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ* перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств — ножей, топоров или автомобилей, поясняла ранее "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Ранее, в марте 2019 года, руководитель дагестанского управления Росгвардии Магомед Баачилов объявил об отсутствии в республике активных участников вооруженного подполья. При этом "база пособников" и угроза возвращения боевиков из Сирии, по словам Баачилова, сохраняются.

В январе того же года министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов отчитался главе республике Владимиру Васильеву о практически полной нейтрализации вооруженного подполья в регионе. О том, что дагестанское подполье почти ликвидировано, силовики заявляли с середины 2018 года, но вооруженные инциденты в республике происходили регулярно.

Напомним, в марте 2021 года режим КТО был объявлен впервые за шесть лет, с 3 декабря 2016 года, когда в городском поселке Талги во время спецоперации были убиты, по данным силовиков, пять боевиков. Один из убитых был опознан как лидер запрещенной в России судом террористической организации "Вилайят Кавказ" Рустам Асильдеров. В спецоперации была задействована тяжелая техника, а штурм заблокированного дома, где находился Асильдеров, велся при помощи боевого робота, сообщили силовики. На следующий день, 4 декабря 2016 года, режим КТО в Махачкале был отменен.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" также регулярно публикует статистику жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Согласно последним данным, основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, в апреле 2022 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв и пострадавших не было.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.