Спецоперация в Махачкале стала первой КТО за восемь месяцев в Дагестане

18 мая 2022, 11:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спецоперация в Ленинском районе Махачкалы, в ходе которой силовики убили двух боевиков, стала в Дагестане первой за восемь месяцев. Ранее контртеррористическая операция проводилась 10 сентября 2021 года в Буйнакском районе.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным ФСБ, в ночь на 18 мая на территории Ленинского района Махачкалы был введен режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет заявил о предотвращении теракта и что в ходе спецоперации были убиты два человека.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, спецоперация в Ленинском районе Махачкалы стала первой в Дагестане за последние восемь месяцев.

Предыдущую КТО силовики проводили 10 сентября 2021 года в Буйнакском районе. Спецоперация проходила в лесу около поселка Талги, в самом населенном пункте наблюдалось скопление военных, рассказали местные жители. По данным источников, убитые в спецоперации в Буйнакском районе Дагестана были опознаны как Урудж Рамазанов и Эйруз Абдулаев.

Правоохранители также тогда опубликовали ролик с места проведения спецоперации. Просмотревшие его пользователи соцсети отметили, что некоторые предметы, которые, по версии силовиков, принадлежали убитым боевикам, не соответствуют условиям пребывания в лесу.

Спецоперации в Буйнакском районе предшествовала КТО в Советском районе Махачкалы, которая проводилась 11 марта 2021 года. Тогда, по данным силовиков, вооруженный человек был убит после того, как начал стрелять из частного дома на улице Батырая. Он планировал теракт, на месте перестрелки был найден готовый к применению "пояс смертника", сообщил Национальный антитеррористический комитет.

До КТО в Махачкале 11 марта 2021 года предыдущая спецоперация в Дагестане проводилась 19 февраля 2019 года в селе Белиджи Дербентского района. Силовики тогда заблокировали предполагаемого участника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" в одном из домов. Он был убит в перестрелке.

На "Кавказском узле" публикуется статистика жертв на Северном Кавказе. Согласно последним данным, в апреле 2022 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв и пострадавших не было. Информация основана на собственных материалах и сведениях из открытых источников.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.