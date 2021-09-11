Пользователи соцсети усомнились в версии силовиков о причинах спецоперации в Дагестане

11 сентября 2021, 09:36

Состояние показанных на видео про спецоперацию в Буйнакском районе некоторых предметов, которые, по версии силовиков, принадлежали убитым боевикам, не соответствуют условиям пребывания в лесу. Что вызывает сомнение в официальной версии о причинах КТО, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 10 сентября в Буйнакском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО). В спецоперации были убиты два боевика, которые отказались сдаться и начали стрельбу, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Спецоперация проходила в лесу около поселка Талги, в самом населенном пункте наблюдалось скопление военных, рассказали местные жители. По данным источников, убитые в спецоперации в Буйнакском районе Дагестана опознаны как Урудж Рамазанов и Эйруз Абдулаев.

Запись о том, что силовики убили двух боевиков в ходе КТО в Буйнакском районе, была опубликована 10 сентября на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписано около 325 тысяч пользователей. К 09.25 мск 11 сентября эта публикация набрала 44,4 тысячи просмотров и 272 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала версию силовиков.

"Слишком чистые кастрюли для боевиков, живущих в горах", – считает inna86_dag.

"После того как убили братьев [Гасангусейновых], я уже не верю властям вообще! Оружие можно подкинуть, и говорить можно многое", – написал aliyarov21.

"Так, подождите-ка, Меликов же объявил, что бандформирований нет в Дагестане?" – спросил profi_teplovizor.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане". Врио главы Дагестана Сергей Меликов 7 сентября заявил, что незаконных вооруженных формирований на территории Дагестана нет, но в регионе продолжают проводиться профилактические операции с объявлением режима КТО. "Мы не исключаем, что, может быть, остались какие-то ресурсные базы, схроны, места возможного пребывания", – привел его слова ТАСС.

"Вот мне странно… Почему ликвидируют, а не задерживают? При возможности и не допрашивают. Ведь их всего двое против стольких. Ведь логичнее было бы допросить, узнать, кто ими руководил, кто ещё замешан", – отметила magdibekowna.

"Не верю я этим сказкам. Никогда не верил и не собираюсь. Раньше говорили – террористы. Теперь что, интересно, скажут? Сколько можно уже пудрить людям мозги?" – задался вопросами magomedov_7743.

"Что за бред? Кастрюля новая, всего лишь раз нагрели. Боеприпасы блестят, как будто, с завода. Вы людей за идиотов держите?" – спросила пользователь alizirke.

"Похищают, пытают, убивают, а потом в лесу подстраивают спецоперации", – высказал свое мнение пользователь akinairuy.

"Предвыборная спецоперация. Показать угрозу и предложить безопасность. Кукольный театр", – заявил maga.podolski.

"Зачем им, если они прячутся, разводить огромный костёр, судя по пеплу. Такой и из Буйнакска можно увидеть", – указал omarovomar1975.

"Хотя бы одно маленькое доказательство есть, что это боевики?" – спросил gazi.gadzhiev.1995.

"Кастрюли новые, боеприпасы новые, сказки, да и только. Конечно, ведь скоро выборы, надо отчитаться, вам уже не верят", – написал mikail05kadaran.

"Покажите видео, на котором предложили сдаться, а те в вас стреляют. Вот тогда вы будете правы", – считает dag_flyfishing1.

"Даже баллон с пропаном слишком чистый", – отметил пользователь gucci_gucci_half.

Запись про спецоперацию в Буйнакском районе была также опубликована 10 сентября на странице Instagram-паблика dagnews.today, на который также подписано около 325 тысяч пользователей. К 09.25 мск 11 сентября эта публикация набрала 8137 просмотров и 15 комментариев. Большая часть их авторов также отказалась верить в версию силовиков о причинах КТО. "Посуда, прям, как из магазина, хотя еда готовиься на огне. Нестыковка очередная", – считает iasiminnafis.

"Сказки Лермонтова уже не актуальны, придумайте что-нибудь новое", – сыронизировал пользователь imovumaribrag.

"Кто им поверит после того, что было с двумя пастухами?" – спросил пользователь urbezo.

Напомним, спецоперация в Буйнакском районе стала второй в Дагестане с начала года. Ранее КТО проводилась 11 марта в Махачкале. О том, какие ограничения предусмотрены режимом контртеррористической операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

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