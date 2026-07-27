11 военных из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО

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Андрей Табаков, Александр Балыцок, Александр Федоричев, Сергей Петренков, Сергей Пекарь, Виктор Устич, Максим Метиоглов, Евгений Сюрсин, Сергей Пронин, Петр Семенов и Илкин Никонов убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 457 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовых ведомство официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 446 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В военной операции на Украине убиты военнослужащие Андрей Табаков, Александр Балыцок, Александр Федоричев, Сергей Петренков, Сергей Пекарь, Виктор Устич, Максим Метиоглов, Евгений Сюрсин, Сергей Пронин, Петр Семенов и Илкин Никонов, сообщила администрация Прохладного на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 457 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 444 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".