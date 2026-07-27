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Кавказский узел

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08:53, 27 июля 2026

11 военных из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Табаков, Александр Балыцок, Александр Федоричев, Сергей Петренков, Сергей Пекарь, Виктор Устич, Максим Метиоглов, Евгений Сюрсин, Сергей Пронин, Петр Семенов и Илкин Никонов убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 457 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовых ведомство официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 446 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В военной операции на Украине убиты военнослужащие Андрей Табаков, Александр Балыцок, Александр Федоричев, Сергей Петренков, Сергей Пекарь, Виктор Устич, Максим Метиоглов, Евгений Сюрсин, Сергей Пронин, Петр Семенов и Илкин Никонов, сообщила администрация Прохладного на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 457 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 444 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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