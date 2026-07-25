Жители Чегема указали властям на нерешенную проблему с водоснабжением

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Чегемцы рассказали, что в их домах по-прежнему по несколько дней нет воды, несмотря на то что на перебои с ее подачей они жаловались ещё месяц назад. Они отметили, что обращения к властям и в профильные службы не дают результата.

Как информировал "Кавказский узел", 22 июня житель Чегема в соцсети пожаловался, что летом многие улицы регулярно остаются без водоснабжения. Другие горожане в комментариях поддержали его требование к властям решить проблему с подачей воды, предположив, что она связана с тем, что вода используется для полива.

Жители Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на проблему с водоснабжением. Так, 1 апреля без подачи воды остались жители крупных сел, входящих в городской округ Нальчик. Причины отключения воды власти объяснили снижением прозрачности рек, вызванным дождями. Жители Кабардино-Балкарии усомнились в связи отключений воды и дождей. В республике дожди были небольшими, но "Водоканал" отключает воду, ссылаясь на вызванную ими повышенную мутность. Отключения создают неудобства, отметили 1 апреля сельчане. Отключения вызваны тем, что очистные сооружения на водозаборах не справляются со своими функциями, указал эколог.

Instagram*-паблик goloskbr опубликовал жалобы жителей Нартана и Чегема на проблемы с водоснабжением. Жители Нартана пожаловались, что проблема отсутствия воды актуальна в их населённом пункте уже длительное время.

"В такую жару жители улицы Кирова уже третий день остаются без воды. Эта проблема повторяется каждый год. Неужели её нельзя решить? Где вода и почему её нет?" – сказано в посте, размещённом в паблике сегодня.

Жители Чегема отметили, что обращались к чиновникам и в профильные службы с вопросом о причинах отсутствия воды, но не получили ответа. На телефонные звонки им также никто не ответил. "Это сознательное издевательство над целым городом. Вторые сутки люди сидят без воды", – сказано в посте, размещённом в паблике 21 июля.

Обе публикации на 10.55 мск 25 июля набрали 79 комментариев.

Комментаторы указали, что при длительном отключении необходимо организовать подвоз воды и заранее предупреждать жителей о ремонтных работах.

"Мы в Чегеме уже месяц сидим без воды, и жалобы не помогают, и прокуратура молчит", – отметил пользователь ogro_1978.

"В других городах при отключении воды осуществляют подвоз воды и заранее сообщают о ремонтных работах", – написала asimamik.

"Всё понимаем, но подвоз воды можно организовать в такую жару", – указала elmiraverdish.

"Можно же организовать подвоз питьевой воды", – отметил пользователь zebrastom.

Некоторые пользователи сообщили, что перебои с водоснабжением в Чегеме происходят регулярно на протяжении нескольких лет.

"С рождения жила в Чегеме, клянусь. Сколько себя помню, всегда мучились из-за воды, особенно летом. Это было ужасно. Как так? Почему не решают эту проблему?" – написал пользователь raa86489.

"Ежегодно одно и то же, ничего не меняется", – подчеркнул пользователь b___e_____a.

"Всё верно, а ещё третий год у них каждую субботу аварийная ситуация. Почему не в понедельник или среду? Стабильно каждую субботу", – возмутился пользователь zalizali071.

Участники обсуждения обратили внимание на трудности, с которыми во время отключения воды сталкиваются семьи с младенцами, пожилыми людьми и большим количеством детей.

"Младенцу тоже сможешь объяснить, что для него стараются? Чтобы набрался терпения", – задалась вопросом marisha_china_shop.

"Мне страшно представить, как справляются семьи, где много детей, где пожилые люди", – указал пользователь larin70laris.

Некоторые комментаторы связали нехватку воды с поливом садов.

"Так сады же поливают", – заявила rimma9995_. "Меньше поливать надо сады", – ответил ей пользователь has1.498.

Наряду с отсутствием воды пользователи сообщили о регулярных отключениях электричества и газа. О похожих проблемах сообщили жители других населённых пунктов Кабардино-Балкарии, в том числе Залукокоаже, Яникоя и Баксана.

На 10.55 мск 25 июля на сайте администрации Нартана и на сайте администрации Чегема нет комментариев относительно жалобы жителей на проблему с водоснабжением.