Штурмовик из Гуково убит в зоне СВО

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Военнослужащий штурмового батальона Юрий Меркулов убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 956 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 22 июля представители власти и силовики официально признали убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 955 бойцов из Ростовской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне СВО на Украине убит военнослужащий штурмового батальона Юрий Меркулов, сообщила администрация Гуково на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 956 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".