Жители юга России сочли неоправданным рост цен на бензин

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На сетевых заправках в ряде регионов юга России купить бензин по низкой цене можно лишь отстояв длинную очередь, на частных АЗС цены выше даже вдвое. Жители Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ростовской области рассказали, что считают такой разрыв в ценах попыткой нажиться на автовладельцах.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан стал лидером в стране по ценам на бензин, сообщил республиканский телеканал. Местные жители, комментируя его видеорепортаж в соцсети, потребовали от властей и антимонопольной службы объяснить причины дороговизны топлива и принять меры для снижения цен.

Автопутешественник Алексей, проезжавший через Владикавказ по пути к государственной границе Грузии, поделился личным опытом прохождения локальных заправочных станций.

«На местных заправках «Роснефти» доступен весь ассортимент топлива, однако на въезде приходится отстаивать получасовые очереди. Бензин и дизель есть, проехать можно. Но готовиться надо к тому, что придется постоять в очереди. Я простоял около 30 минут, чтобы пробраться к колонке. Очереди стоят плотные, народ постоянно подъезжает, так как на многих других заправках по городу просто сухо», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он подтвердил, что там, где н заправлялся, официально действуют жесткие лимиты. "Отпускают ровно 30 литров в одни руки. Чтобы залить нормальный объем для дальнейшей дороги через границу, приходится хитрить. Я, например, заправил в итоге 60 литров, но для этого пришлось расплачиваться с двух разных банковских карт. Без такой смекалки сейчас на Кавказе далеко не уедешь!» - добавил он.

Жительница Санкт-Петербурга Анастасия Балкарова вместе с семьей проехала на автомобиле через несколько субъектов ЮФО и СКФО и рассказала «Кавказскому узлу», как обстояли дела с топливом.

«На днях ехали на машине до Кабарды. В районе Кущёвской в нормальном режиме работали станции "Тебоил", "Лукойл", "Газпром", дальше по трассе в районе Невинномысска заправлялись на "Роснефти", а в Минеральных Водах работала станция "Лукойла". Очередей особо больших мы по трассе не заметили, за исключением заправок "Газпрома". А вот когда въехали в Кабарду, там бензина на сетевых АЗС просто нет. Вся надежда только на частников, но у них цены аховые», - сказала она.

В обратную сторону проблем тоже особых не было.

"Ценник на АИ-95 держится в районе 100-110 рублей за литр. Конечно, работают далеко не все заправки, как это было раньше, многие стоят закрытые. Но наш совет всем, кто едет в сторону Владикавказа: если видите открытую сетевую АЗС, сразу останавливайтесь и доливайте бак по пути. Тогда никаких проблем и беготни в случае закрытия заправок не будет».

Житель Грозного Руслан рассказал, что дефицита топлива в Чечне не наблюдается, однако стоимость 95-го бензина пробила отметку в 110 рублей:

«У нас в Грозном, если сравнивать с соседними республиками, хотя бы дефицита сильного нет. С самим бензином проблем как таковых не возникало, заправиться можно без сумасшедших поисков по всему городу. Еще неделю назад АИ-95 у нас продавали по 110 рублей за литр. Сейчас даже боюсь представить, сколько он там вырос, пока я в отъезде. Вот как раз завтра ночью буду возвращаться домой в Грозный и на месте узнаю свежий ценник. Но то, что цены выросли колоссально по всему Северному Кавказу, это факт»,- сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Жительница Нальчика Юлия сталкивается с топливным кризисом ежедневно при попытках заправить личный автомобиль для поездок по городу.

«Нас фактически поставили перед жестким выбором между многочасовым ожиданием на «Роснефти» и двукратной переплатой у частников. В городе на "Роснефти" очереди стоят километровые, там бензин хотя бы пытаются удерживать по официальным 75 рублям, поэтому туда просто пробиться невозможно, люди часами стоят. А на всех остальных частных заправках цены моментально подняли до 140 рублей за литр. То есть водителей поставили перед выбором: либо терять полдня в очереди, либо отдавать за бак в два раза больше денег. И ведь никто это не пресекает. Нам рассказывают про какой-то контроль от антимонопольной службы, но на деле частники делают абсолютно все, что хотят. Нас просто ставят перед фактом и вытягивают последние деньги», - пожаловалась она корреспонденту «Кавказского узла».

Житель Пятигорска Магомед эмоционально реагирует на официальные сводки регуляторов, сопоставляя их с реальными ценниками на заправках.

«Не надо верить красивым новостям, где пишут про цены в 70-80 рублей. У нас в Пятигорске бензин уже давно продают по 150 рублей за литр. А если проехать дальше по Ставропольскому краю, там на заправках висят ценники по 130–140 рублей, а в некоторых точках цифры вообще еще выше. Вся эта фраза о том, что "ситуация находится под контролем", это просто смешно. Какой контроль? Контроль за тем, как ежедневно поднимается цена на табло? У водителей уже просто слов не осталось, один негатив»,- сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Житель Махачкалы возмущен по поводу того, что с каждым днем все больше частных АЗС в республике прекращают работу, а оставшиеся взвинтили ценники до 130 рублей:

"В Дагестане сегодня на заправках ценники висят по 130 рублей за литр. И нам постоянно твердят про какие-то "логистические издержки". Какие еще издержки в таких масштабах? Что это за контроль такой, если разница в цене с центральной Россией уже больше 50–70 рублей за литр? Из-за этих цен и закрытых станций весь регион встал перед серьезным кризисом»,- сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Жительница Ростовской области Любаша также жалуется на рост цен на топливо.

«В новостях пишут про средние цены в 100 рублей, но у нас в Ростовской области на заправках ценники уже 130 рублей. Почему в той же Москве бензин стоит 65–75 рублей, а в Ростовской области и на юге мы должны платить за него по 130 рублей? У нас водители уже просто в отчаянии. Люди тратят огромное количество денег просто на то, чтобы доехать до работы или довезти груз. Это самый настоящий искусственный дефицит и нажива на обычных гражданах», - считает она.

Ранее ассоциация АЗС "Дагтопливо" заявила, что за месяц бензин в Дагестане подешевел на 25 процентов. Жители республики, обсуждая отчет объединения в соцсети, указали на сохраняющийся ажиотаж, очереди на заправках и фактический рост стоимости топлива.