Удары по складам Wildberries обнажили проблему с соблюдением прав селлеров с юга России

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Подписание оферты с условием о форс-мажоре за несколько дней до удара по складу Wildberries в подмосковной Электростали лишило продавцов из регионов юга России надежды на возмещение убытков. Они пожаловались, что вместо компенсации маркетплейс предложил им скидки, из личных кабинетов исчезли данные, а их бизнес оказался на грани ликвидации.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня власти сообщили об атаках дронов на складские комплексы в Краснодаре и Невинномысске. Телеграм-канал "Краснодар Телетайп" уточнил, что речь идет о складах Wildberries. Администратор канала опубликовал несколько видеороликов, на которых показаны горящие комплексы с эмблемой Wildberries. На одном из роликов предприниматель отметил, что продавцы оказались разорены. Следком рапортовал о возбуждении уголовного дела о теракте.

В ночь на 18 июля дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в подмосковной Электростали. Падение дрона на территории склада привело к крупному пожару. По данным властей Подмосковья, там пострадали 57 человек, один из них позднее скончался, передал 18 июля "Интерфакс". Wildberries внесла изменения в оферту, согласно котором компания освобождается от ответственности в случае форс-мажоров, к которым в том числе отнесены последствия атак дронов, отметило 18 июля РБК.

Селлеры из Дагестана и Чечни заявили об угрозе разорения после атаки на Wildberries

Сотрудник дагестанской обувной фабрики Магомед пожаловался на убытки локального бренда обуви из натуральной кожи.

"Мы развиваем бренд кожаной обуви уже пять лет. Начинали с небольшого цеха в Махачкале, постепенно расширяли производство, брали кредиты, вложили в сумме более 10 млн рублей. Склад в [подмосковной] Электростали был нашей основной базой под осеннюю коллекцию, туда мы отгрузили около 60% всего запаса. В денежном выражении потери составили минимум четыре млн рублей. Для семьи это катастрофа, так как в бизнесе задействованы все братья, и доход кормил три семьи", – рассказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, от Wildberries пришла стандартная рассылка о том, что создана комиссия.

"И на этом всё. В личном кабинете данные по остаткам в Электростали просто обнулились, как будто нашего товара там никогда и не было. Мы не успели сделать скриншоты. Как маркетплейс будет высчитывать сумму по себестоимости или по розничной цене, никто не объясняет. Оферта, которую они переписали прямо перед атакой и сняли с себя ответственность за форс-мажоры от БПЛА, вообще убивает любую надежду", – отметил он.

В настоящее время продажи встали на 70 процентов, а оборотных средств нет, продолжил Магомед.

"Пришлось заморозить закупку сырья в Турции для зимней коллекции. Наш цех в Махачкале сейчас работает на половину мощности, если за месяц не найдем финансирование, придется уволить мастеров и закрывать производство. Взять новый кредит под текущие проценты и без гарантии, что наши товары не будут взорваны в один миг – это просто подписать себе приговор", – подчеркнул он.

Селлер мусульманской одежды 29-летняя Патимат из Махачкалы тоже рассказала о своих убытках.

"Я в бизнесе три года. Начинала сама, дома на машинке, потом взяла коммерческий кредит. Всего инвестировали порядка трех млн рублей. На складе у меня находилась вся летняя партия. Суммарно там было 30% моего ассортимента. Ущерб зафиксировала на уровне 700 тысяч рублей. Семейный бюджет остался с нулем, так как все текущие поступления уходили на погашение долгов", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Wildberries предлагает скидки вместо возмещения убытков, что, по ее мнению, является издевательством.

"Никакой конкретики. Предлагают какие-то скидки на хранение на 45 дней и бесплатный транзит, но что мне хранить, если весь товар сгорел? Никакой прозрачной схемы возмещения от ВБ мы не получили", – подчеркнула Патимат.

Она отметила, что ей практически нечего продавать.

"Работу фактически приостановила, продавать нечего. Закупку ткани на новый сезон отменила. Заняла деньги у родственников, чтобы хотя бы выплатить зарплату двум швеям за прошлый месяц. Если поддержки от платформы не будет, придется объявлять себя банкротом и продавать оборудование", – сказала она.

Продавец мужской спортивной одежды из Грозного Зелимхан рассказал, что сотрудничает с Wildberries уже четыре года.

"Поднимали с нуля, вложили не так много, потому что в основном импортировали из Турции. Электросталь была нашим главным хабом для поставок по всей России. Там сгорело порядка 35 процентов нашей продукции. Потерял около 1,5 млн рублей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Администрация Wildberries прислала общие фразы про проработку мер, отметил Зелимхан.

"Но все понимают, что изменение оферты за несколько дней до этого – не случайность. Они заранее подстелили себе соломку, чтобы списать всё на действия непреодолимой силы. Никаких цифр, никаких сроков выплат не названо. А отчёты из кабинета улетели. Это выглядит как попытка шито-крыто замять реальные объемы сгоревшего товара", – указал предприниматель.

Для поддержания бизнеса нужен кредит, однако Зелимхан отметил, что не готов на это.

"Взять еще один кредит я не могу, это большой риск. Сейчас я пытаюсь распродать остатки со склада в Казани, чтобы закрыть хотя бы самые горящие долги. Если маркетплейс не выплатит прямые убытки, бизнес придется закрыть полностью", – пояснил он.

Продавцы из Краснодара и Ростова-на-Дону пожаловались на отсутствие поддержки от компании

Селлер детских игрушек 41-летняя Елена из Краснодара рассказала, что вместе со своим мужем открыла семейное производство шесть лет назад.

"Вложили все сбережения, суммарно инвестировали более трех млн рублей. На складе в Электростали находился почти весь наш стратегический запас перед школьным сезоном, около 70 процентов всего товара. Потери составили 1,2 млн рублей. Наш семейный доход обнулился в один день, мы остались с двумя детьми и невыплаченными обязательствами перед поставщиками сырья", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

Предпринимательница отметила, что получила от Wildberries формальную отписку.

"Мы просили предоставить хотя бы акты о списании товара для налоговой, но нам показывают пустой кабинет. Понять механизм оценки ущерба невозможно. Будет ли учитываться наша маржа или только себестоимость? Молчат. Юристы говорят, что пункт о БПЛА в новой оферте делает судебные перспективы туманными. Сейчас срочно ищем инвестора или частный заем, но под текущие процентные ставки – это кабала. Бизнес находится на грани полного ликвидирования", – сказала Елена.

Продавец автотоваров 38-летний Сергей из Ростова-на-Дону рассказал, что продает автоаксессуары четыре года.

"Своих средств вложено около четырех млн рублей. На складе в Электростали хранили около 40 процентов товара, но это были самые ходовые и дорогие позиции. Ущерб – два млн рублей. Для нашей семьи это был единственный источник дохода, теперь мы остались без оборотки и с долгами", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что от техподдержки Wildberries получил ответы без конкретики.

"Все ответы в техподдержке одинаковы, говорят, ждите официальных новостей. Никакого понимания по срокам и размерам возмещения. При этом на Ozon, где у нас тоже есть товары, грузы хотя бы застрахованы, а на Wildberries нас просто поставили перед фактом: сгорело – твои проблемы, читайте обновленный договор. Новые закупки полностью отменены. Чтобы не закрыться совсем, пытаемся перенаправить продажи на другие площадки и работать с колес, но объемы упали на 60 процентов. Придется взять кредит", – отметил предприниматель.

Юрист разъяснила порядок взыскания компенсации с Wildberries

Попытки маркетплейса Wildberries снять с себя ответственность с помощью внезапных правок в оферте о "форс-мажоре при атаках БПЛА" можно оспорить в суде, пояснила юрист Патимат Абдуллаева.

Согласно статьям 209 и 891 ГК РФ, маркетплейс не становится собственником товара, а выступает хранителем (или комиссионером), который обязан обеспечить полную сохранность вверенного ему имущества. По закону, именно профессиональный хранитель несет прямую ответственность за утрату или повреждение товара. Попытки маркетплейсов снять с себя ответственность с помощью внезапных правок в оферте о "форс-мажоре при атаках БПЛА" легко оспариваются в суде, объяснила юрист.

"Сам факт внешней атаки не освобождает компанию от выплат, если пожар распространился из-за халатности или нарушений правил безопасности на складе", – сказала Абдуллаева корреспонденту "Кавказского узла".

Предприниматели имеют право требовать возмещения убытков на основании статей 15, 393 и 902 ГК РФ, продолжила она.

"Понятие убытков в данном случае включает как реальный ущерб, так и упущенную выгоду, которую селлер гарантированно получил бы при продаже товара по текущим розничным ценам за вычетом комиссии платформы", – сказала Абдуллаева.

Селлерам необходимо зафиксировать остатки товара в личном кабинете, собрать первичные накладные и направить маркетплейсу официальную досудебную претензию. По истечении 30 дней с момента отправки претензии предприниматели получают право подать коллективный или индивидуальный иск в арбитражный суд для принудительного взыскания компенсации и истребования актов списания, объяснила юрист.