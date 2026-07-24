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Кавказский узел

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18:15, 24 июля 2026

Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Асхабали Магомедов и Шамиль Алиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 2045 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 июля чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2043 убитых в военной операции на Украине бойцов из Дагестана.

Асхабали Магомедов и Шамиль Алиев убиты в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Цунтинского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным бойцов орденов Мужества. Другие подробности биографии бойцов не приведены.

Спецоперация. Иллюстрация создана
07:01 19.07.2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России
Не менее 4694 бойцов из СКФО и 4756 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитым на украинском фронте по меньшей мере 2045 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В январе 2025 года администрация Цунтинского района сообщила, что на Украине убит Арсен Кебедов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" писал, что принимающие участие в СВО военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 5 марта 2025 года  видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали участники специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. 

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Автор: "Кавказский узел"

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