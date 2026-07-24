Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Асхабали Магомедов и Шамиль Алиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 2045 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 20 июля чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2043 убитых в военной операции на Украине бойцов из Дагестана.
Асхабали Магомедов и Шамиль Алиев убиты в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Цунтинского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным бойцов орденов Мужества. Другие подробности биографии бойцов не приведены.
Таким образом, официально признаны убитым на украинском фронте по меньшей мере 2045 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В январе 2025 года администрация Цунтинского района сообщила, что на Украине убит Арсен Кебедов.
Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
"Кавказский узел" писал, что принимающие участие в СВО военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 5 марта 2025 года видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали участники специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.