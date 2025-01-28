Военный из Дагестана убит на Украине

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Арсен Кебедов из Цунтинского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1212 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 27 января стало известно, что на Украине убит Керим Махмудов. Он стал, по меньшей мере, 1211-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне военной операции.

Арсен Кебедов из Цунтинского района убит на Украине, он посмертно награжден орденом Мужества. Глава Бежтинского участка Шамиль Арадахов передал награду его родным, сообщило 22 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" управление культуры администрации Бежтинского участка.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1212 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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