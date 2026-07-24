Ахвахский район Дагестана остается без света после схода оползня
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Оползень разрушил дорогу «Ботлих — Карата» и повредил линию электропередач. Проезд к населенным пунктам организован по объездным маршрутам, часть жителей Ахвахского района остается без электричества.
Проезд по автомобильной дороге «Ботлих — Карата» после схода оползня организован по объездным маршрутам, сообщил Минтранс Дагестана.
Для автомобилистов организован объезд по альтернативному маршруту — через дороги «Подъезд от а/д Ботлих — Карата к селу Цолода» и «Карата — Ингердах — Цолода», сообщило ведомство.
«Дагэнерго» сообщил, что из-за оползня и обрушения дорожного полотна временно ограничено электроснабжение части потребителей Ахвахского района Дагестана.
"Специалисты филиала «Дагэнерго» в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию, возникшую в Ахвахском районе Дагестана, где в результате схода оползня и обрушения дороги повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения временно осталась часть потребителей территории. Энергетики приступят к восстановительным работам, как только появится возможность проехать к месту технологического нарушения", - говорится в собщении.
Высоковольтные 35 кВт столбы также выведены из строя с 21:11 часов 22 июля, сообщает «Черновик».
«Кавказский узел» также писал, что после схода оползней в июле временно прекращалось транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами Ахвахского района.
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