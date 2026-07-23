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09:53, 23 июля 2026

Заведующая детсада в Махачкале стала обвиняемой в деле о травме воспитанницы 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие не подтвердило версию о том, что воспитатели детского сада в Махачкале дорезали палец трехлетней девочке после травмирования стопы.

Как писал "Кавказский узел", ранее трехлетняя воспитанница была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". После этого две воспитательницы и няня в Махачкале были обвинены в причастности к травмированию девочки. Обвиняемые были уволены, как и уволена заведующая учреждением.

Против заведующей детского сада возбуждено уголовное дело о халатности, поскольку воспитанница получила тяжелую травму стопы из-за отсутствия должного контроля со стороны работников детского сада. «Следствие собрало достаточную базу доказательств, которая позволяет предъявить обвинение двум воспитателям и няне по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - цитирует РИА «Новости» слова руководителя республиканского управления Следкома Александра Супруна. 

Следователи не подтвердили версию о том, что воспитатели детского сада в Махачкале дорезали палец девочке после травмирования стопы. "Эта версия была тщательно проверена следствием и своего подтверждения не нашла. Окончательные выводы будут сделаны после получения заключений всех назначенных судебных экспертиз и завершения необходимых следственных действий", – сказал Супрун.

Ранее в правоохранительных органах, рассматривалась версия, что ребенку дверью прищемило мизинец, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали. Оторванный палец девочке положили в колготки, и он выпал дома.

Отметим, что ранее врачи детской республиканской клинической больницы имени Кураева в Махачкале не обнаружили признаков того, что девочке в детсаду отрезали палец. Об сообщал ТАСС со ссылкой на медучреждение.

На этом фоне управление образования Махачкалы запустило анонимную горячую линию для родителей и работников дошкольных учреждений. Туда можно будет сообщать о случаях грубого или жестокого обращения с детьми, а также о проявлениях агрессии со стороны персонала, отметила начальник управления образования Шаганэ Баймурзаева в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее малолетний ребенок получил ушибы и укусы в частном детском саду села Петраковское в Хасавюртовском районе, возбуждено уголовное дело. 

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