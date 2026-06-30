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20:22, 30 июня 2026

Следствие и прокуратура в Дагестане заинтересовались травмами ребенка в детском саду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Малолетний ребенок получил ушибы и укусы в частном детском саду села Петраковское в Хасавюртовском районе, возбуждено уголовное дело. 

Как писал "Кавказский узел", двое воспитательниц и няня, обвиняемые по делу о травмировании воспитанницы в махачкалинском детском саду, были уволены, также была уволена заведующая учреждением. Проверки после инцидента были организованы во всех детсадах Махачкалы.

В середине мая трехлетняя воспитанница была госпитализирована с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы". По информации источника, палец ребенку прищемило дверью, и он "начал отрываться, а воспитательницы его уже дорезали".  При этом палец, который оторвало девочке, положили ей в колготки, и он выпал дома.

Семья пострадавшего мальчика после второго дня в саду обнаружили у него на теле множество укусов и синяков. По словам тети ребенка, руководство детского сада "Ля Ля" в селе Петраковское Хасавюртовского района не смогли объяснить повреждения на теле ребенка. Мать мальчика обратилась в полицию, сообщает сегодня Telegram-канал "112", опубликовав видео ребенка.

На видео видно, что спина ребенка покрыта гематомами и ссадинами, похожими на укусы, а на руке есть синяки. По словам родных ребенка, воспитательницу, которую они считают ответственной за этот инцидент, никто не уволил. "Более того, сегодня, когда моя сестра пришла в сад, ей сказали, что воспитательница сейчас к ней спустится. То есть этот человек до сих пор продолжает работать", - цитирует слова матери "112".

Прокуратура Дагестана организовала проверку по информации о причинении телесных повреждений ребенку в частном детском саду в селе Петраковское Хасавюртовского района. Как сообщило надзорное ведомство региона в Telegram-канале, травмы ребенок получил 25 июня.

"Ребенок 2025 года рождения получил телесные повреждения в виде укусов в области спины и локтевого сустава. Прокуратурой Хасавюртовского района будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организации, в том числе при обеспечении безопасных условий пребывания в детском саду несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По версии следствия 25 июня 2026 года при нахождении ребенка под присмотром работников дошкольного учреждения ему были причинены телесные повреждения, информирует следственный комитет Дагестана.

Хасавюртовским следственным отделом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет .

"Следователи проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура Дагестана подала иск о сносе здания детского центра в селе Параул, где отравились угарным газом воспитанники. Здание было построено с нарушениями и без разрешения.

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Автор: Кавказский узел

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