Прокуратура подала иск о сносе детского центра в Парауле

Здание детского центра в селе Параул, где отравились угарным газом воспитанники, построено с нарушениями и без разрешения, прокуратура Дагестана подала иск о его сносе.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля 10 воспитанников частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района были госпитализированы с отравлением угарным газом. Позже из больницы были выписаны трое из 10 детей. Причиной отравления был назван отопительный прибор, с нарушениями подключенный к газопроводу. 6 февраля все дети, госпитализированные после отравления угарным газом в детском саду в селе Параул Карабудахкентского района Дагестана, выписаны из больницы. 7 февраля центр, где отравились дети, был опечатан, в суд направлены материалы о приостановке его работы.

Здание частного центра по уходу за детьми в селе Параул построено с нарушениями требований земельного и градостроительного законодательства, сообщает 13 февраля на официальном сайте прокуратура Дагестана.

Также, по данным ведомства, одноэтажное здание, которое было арендовано индивидуальным предпринимателем у собственника, было построено без разрешительной документации.

Прокуратура направила в Карабудахкентский районный суд исковое заявление о запрете эксплуатации здания и его сносе.