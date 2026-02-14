Прокуратура подала иск о сносе детского центра в Парауле
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Здание детского центра в селе Параул, где отравились угарным газом воспитанники, построено с нарушениями и без разрешения, прокуратура Дагестана подала иск о его сносе.
Как писал "Кавказский узел", 2 февраля 10 воспитанников частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района были госпитализированы с отравлением угарным газом. Позже из больницы были выписаны трое из 10 детей. Причиной отравления был назван отопительный прибор, с нарушениями подключенный к газопроводу. 6 февраля все дети, госпитализированные после отравления угарным газом в детском саду в селе Параул Карабудахкентского района Дагестана, выписаны из больницы. 7 февраля центр, где отравились дети, был опечатан, в суд направлены материалы о приостановке его работы.
Здание частного центра по уходу за детьми в селе Параул построено с нарушениями требований земельного и градостроительного законодательства, сообщает 13 февраля на официальном сайте прокуратура Дагестана.
Также, по данным ведомства, одноэтажное здание, которое было арендовано индивидуальным предпринимателем у собственника, было построено без разрешительной документации.
Прокуратура направила в Карабудахкентский районный суд исковое заявление о запрете эксплуатации здания и его сносе.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.