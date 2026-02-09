×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:04, 9 февраля 2026

Правозащитники отказались считать похищение девушек для брака на Кавказе острой проблемой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инциденты, когда девушек похищают для вступления в брак, не являются уникальными для Абхазии, но и распространенной подобную практику не назовешь. В регионах Северного Кавказа такие инциденты тоже случаются, но сейчас значительно реже, чем раньше.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля стало известно, что житель Сухума забрал 13-летнюю школьницу с уроков в селе Джгярда и привез к себе домой, объявив родственникам девочки, что собирается на ней жениться. Девочку вернули отцу при участии правоохранителей. 

Инцидент с похищением 13-летней жительницы Абхазии и то, насколько подобные происшествия обычны для республики, прокомментировали 8 февраля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава и председатель правления «Ассоциации женщин Абхазии» Нателла Акаба.

Зачастую это браки с несовершеннолетними девочками из малообеспеченных семей, когда брак видится выходом из сложной жизненной ситуации

Саид Гезердава считает, что это «не уникальный случай, но и не совсем распространенная практика». «Речь идет о 13-летней девочке, наше законодательство однозначно не допускает брачные отношения в таком раннем возрасте. Брачный возраст у нас составляет, как и везде, 18 лет. В отдельных случаях соответствующим решением местные администрации дают разрешение на вступление в брак в возрасте 16 лет. В силу этого, скорее всего, реальная статистика ранних браков будет выше официальной. По данным Службы защиты детей и семей, за пять лет в Абхазии зафиксировано 27 случаев вступления в отношения с несовершеннолетними девочками. Половые отношения с лицами, не достигшими 16 лет, у нас криминализованы и предусмотрены строгие санкции, которые становится еще жестче, если это ребенок до 14 лет – подобные действия влекут лишение свободы от 8 до 15 лет. Неприятно удивляет, что социальных сетях некоторые люди пытаются найти оправдание такому поведению. Это говорит о том, что эти требования законодательства плохо закреплены в общественном сознании. Кроме того, в этом случае также имеет место похищение несовершеннолетней, что усугубляет ответственность. Данных о том, в каких районах распространены эти случаи, официальные структуры не приводят. Но уверенно можно сказать о другом, что зачастую это браки с несовершеннолетними девочками из малообеспеченных семей, когда брак видится выходом из сложной жизненной ситуации», - отметил он.

Нателла Акаба также отметила, что подобное похищение не единичный случай. «Такое бывало и раньше, бывает и сейчас», - заметила она.

При этом эксперты высказали различные мнения о том, повлияет ли фактическая деанонимизация потерпевшей со стороны правоохранительных органов на ее дельнейшую репутацию. Гезердава заметил, что это может привести к неблагоприятным последствиям и с точки зрения общественного мнения, и с точки зрения психологического комфорта ребенка. «И также хотел бы отметить, что раскрытие персональных данных несовершеннолетней в таком чувствительном вопросе – это показатель того, что правоохранители недостаточно осведомлены о специфике такого рода дел. В связи с этим правозащитным органам есть на что обратить внимание», - заключил он.

Акаба заявила, что, поскольку похищение было осуществлено против желания девушки, то обнародование ее фамилии не скажется на ее репутации. «Если в нее влюбится благородный человек, то ему будет все равно на слухи», - подчеркнула она.

Правозащитницы оценили распространенность практики похищений невест на Северном Кавказе

То, насколько подобные происшествия распространены в регионах Северного Кавказа, корреспонденту "Кавказского узла" рассказали руководитель проекта «Отцы и дочки» Аида Мирмаксумова, президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова и координатор движения «Марем» Катерина Нерозникова. По их мнению, хотя подобные инциденты еще случаются, их все же значительно меньше, чем ранее.

В последние годы практика похищений невест с целью женитьбы «значительно уменьшилась», отметила Аида Мирмаксумова, которая также подчеркнула, что часть этих «похищений» - на самом деле побеги девушек, родители которых против их брака с полюбившимся ей юношей. 

Нет никакой гарантии, что родители не подадут заявление в полицию

«Если, например, семья невесты против, а девушка сама хочет, она может сказать, что вот меня, мол, похитили. Но нет никакой гарантии, что родители не подадут заявление в полицию и так далее», - отметила она. При этом, по ее словам, реальные похищения в основном отмечаются в Чечне и Ингушетии, в Дагестане их значительно меньше.

Саида Сиражудинова также отметила, что, хотя подобные практики сохранились на Северном Кавказе, но их количество в последние годы серьезно уменьшилось из-за действий региональных властей. Причем «отстающей» республикой, по ее словам, был Дагестан. «Федеральные власти делегировали полномочия по решению этой проблемы регионам. Тот же Кадыров просто запретил подобные браки, наказывая за нарушение запрета. В Ингушетии подняли сумму выплаты выкупа за похищенную девушку. В Дагестане работы на этом направлении ведется меньше», - заметила она.

Сиражудинова, также как и Мирмаксумова, подтвердила, что часть «похищений» совершается по согласию самой девушки. «Это происходит, когда родители не согласны с ее выбором, если выясняется, что свадьба будет слишком дорогой и так далее», - отметила она.

При этом Сиражудинова подчеркнула, что, хотя и раздаются голоса о том, что девушка «сама виновата» в своем похищении, в основном в похищении все же обвиняют мужчину.

Была очень активная борьба с похищением невест

Катерина Нерозникова отметила, что очень давно не помнит таких историй на Северном Кавказе. «Была очень активная борьба с похищением невест. Огромные штрафы вводились в Ингушетии, в Чечне. Били, так сказать, за это по рукам. Ну и в общем, и целом это так выбили. Мы, скорее, как острую проблему рассматриваем, например, насильственные браки, когда подбирают девушкам будущих мужей без их согласия и, собственно, требуют, чтобы они выходили замуж. Но это все происходит по достижении 18 лет. К нам, например, в «Марем» нередко обращаются девушки, которые беспокоятся именно по этому поводу, что их выдадут замуж, и они вот могут писать, что, вот, через месяц мне исполняется 18, и мои родители заставят меня выйти замуж. Есть, конечно, известная ситуации, когда женят несовершеннолетних – семья Рамзана Кадырова. Он своих детей в 17 лет женит по каким-то своим личным причинам. Плюс, опять же, достаточно важным является, чтобы этот брак был зарегистрирован в ЗАГС, поскольку очень многих беспокоят вопросы пособий, вопросы экономического характера наследования и всяких таких вещей. Поэтому в целом все ждут восемнадцатилетия - и тогда уже брак», - заявила она.

Третий сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров женился на односельчанке по имени Медни. Адам надел на свою свадьбу часы, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов, и позировал за рулем машины стоимостью в 190 тысяч долларов. В числе гостей на свадьбе были два вице-премьера РФ, полпред Путина на Северном Кавказе и главы восьми регионов. Прием Владимиром Путиным Адама Кадырова накануне свадьбы, как и приемы других сыновей главы Чечни при аналогичных обстоятельствах - жест, подтверждающий поддержку семьи, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

Эксперты подтвердили, что во многих случаях семьи девушек стараются не подавать заявление в полицию. Мирмаксумова отметила, что это связано в тем, что «в головах некоторых консервативных людей» есть представление о том, что если девушка провела ночь в чужом доме и к ней притрагивался чужой мужчина, то она уже потеряла невинность, а значит, она уже стала его женой. «Однако, родители, которые любят свою дочь, если они действительно знают, что это не было побегом, а было похищением против ее желания, они пытаются ее найти, пытаются вернуть. Там подключается вся семья. Идут, если знают, кто это сделал, идут на разборки к той семье. Что говорят в этом случае власти? Ну, считается, что это все частные случаи, что, мол, типа "молодые сами разберутся". Но в тех случаях, когда заявление реально подано в полицию, тогда, конечно, полицейские подключаются. Даже в некоторых случаях, если дело предано огласке публичной, там в социальных сетях и так далее, тогда даже обычно, как правило, пресс-служба министерства внутренних дел может выступить с заявлением, почему это все произошло, «горе-жених». И так далее, и так далее», - подчеркнула она.

Семьи же подают заявления редко – только в случае похищения несовершеннолетних

Сиражудинова отметила, что семья пытается вернуть девушку сразу, но если это не удается, то смиряется с ситуацией. «Возвращают тех, кого можно вернуть. И если девушку удалось вернуть в течении нескольких часов, то ее не рассматривают, как «порченную». В другом случае ей проще официально выйти замуж за того, кто ее похитил, официально развестись и искать новый брак. Семьи же подают заявления редко – только в случае похищения несовершеннолетних», - заметила она.

Ранние браки практикуются в некоторых сообществах на Южном Кавказе, в частности, в Азербайджане: так, в октябре 2025 года сообщалось, что силовики сорвали бракосочетания взрослых мужчин с несовершеннолетними девушками в селах Мейман и Баку. Практика ранних браков существует также в Грузии, она особенно заметна в районах, населенных этническими азербайджанцами. И в Азербайджане, и в Грузии закон допускает заключение брака только с 18 лет, но в прошлом ранние браки допускались религией, законами и обычаями, а в связи с борьбой женщин за свои права они стали вызывать осуждение, говорится в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:13, 8 февраля 2026
Шесть бойцов из Волгоградской области убиты в боевых действиях
06:21, 8 февраля 2026
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
15:44, 7 февраля 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
14:44, 7 февраля 2026
Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
11:47, 7 февраля 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
07:47, 7 февраля 2026
Атака дронов зафиксирована в Ростовской области
Все события дня
Новости
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
03:24, 31 августа 2022
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
Учения танкистов. Фото пресс-службы МО России https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12407710@egNews
09:05, 8 февраля 2022
Учения танкистов и ракетчиков начались на юге России
Учения снайперов в Дагестане 12.01.2022. Фото пресс-службы МО России https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12403037@egNews
10:03, 12 января 2022
Масштабные военные учения начались на юге России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Эльнур Гасанов. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/6949909.html
06 февраля 2026, 15:36
Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову ужесточено наказание

Школьница и похититель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 февраля 2026, 13:36
Комментаторы призвали власти Абхазии наказать похитителя школьницы

Юрий Напсо. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=_AhGZKoCzUo
06 февраля 2026, 11:36
Следствие прекратило дело против Напсо об изнасиловании

Забастовка сотрудников "Руставского азота". Февраль 2026 г. Фото: https://1tv.ge/ https://www.zabastcom.org/events/10176
06 февраля 2026, 09:35
Бастующие сотрудники "Руставского азота" достигли соглашения с администрацией

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше