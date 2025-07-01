Аналитики оценили встречу Путина с Адамом Кадыровым

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Прием Владимиром Путиным Адама Кадырова накануне свадьбы, как и приемы других сыновей главы Чечни при аналогичных обстоятельствах - жест, подтверждающий поддержку семьи. Рамзан Кадыров пытается таким образом передать власть по наследству.

Как писал "Кавказский узел", третий сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров женился на односельчанке по имени Медни, свадьбу празднуют в родовом селе Кадыровых, сообщила его старшая сестра Айшат. Перед свадьбой Адама в неофициальной обстановке принял Владимир Путин.

Старшие братья Адама Кадыров, Ахмат и Али, перед вступлением в брак также побывали на встрече с президентом России.

Прием президентом России Владимиром Путиным Адама Кадырова перед свадьбой и его возможное значение 30 июня корреспонденту "Кавказского узла" прокомментировали председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, сотрудник берлинского филиала Фонда Карнеги* Андрей Колесников* и блогер Ислам Белокиев.

Прием Путиным Адама Кадырова - очередной жест, подтверждающий поддержку им семьи Кадыровых, заявила Светлана Ганнушкина*.

"Поддержка не только самого Рамзана, но и на будущее его рода. Это очень важно для них и культуры рода, в которой они выросли. Конечно, это символ действенности договора еще с Ахмадом-хаджи", - заявила она.

По словам правозащитницы, невеста при этом значения не имеет. "Но именно о ней думаю я. Хватит ли влияния и есть ли намерение ее семьи обеспечить ее благополучие? За нее Путин не вступится", - отметила она.

Прием сына Кадырова Путиным - это проявление поддержки Рамзана Кадырова в ситуации, когда все думают, что его ожидает политическая смерть, полагает Андрей Колесников*.

"У Путина нет другого механизма поддержки стабильности в Чечне кроме "кадыровщины", и отказываться от него он не собирается. К тому ему сейчас не совсем до этого", - считает он.

По словам политолога, остальным региональным элитам остается смириться с этим. "Там другие механизмы и иные конфликты", - пояснил Колесников.

Ислам Белокиев заявил, что у Кадырова проблемы со здоровьем, ему важно сохранить династию и передать власть по наследству. "Однако его сыновья ещё слишком молоды, чтобы возглавить российский регион. Это означает, что <...> Путин будет вынужден назначить кого-то другого. Новый глава, даже если он будет формально "временным", может задержаться на посту на долгие годы. А где гарантия, что за это время он не заручится поддержкой силовых и элитных структур, не укрепит личную власть и не устранит сыновей Кадырова?" - считает он.

По мнению блогера, именно поэтому Кадырову сейчас так важно публично подчеркнуть, что Путин делает ставку именно на его семью, а не на кого-то другого. "Эти демонстративные встречи с его сыновьями - не просто личные жесты, а политические сигналы всем чеченским элитам: преемственность власти должна остаться в семье Кадыровых", - указал Белокиев.

Тем не менее, уточнил он, скорее всего, после Кадырова временным главой региона станет Магомед Даудов. "А все эти встречи с детьми - не более чем попытка успокоить <...> пациента. Ведь если он вдруг поймёт, что его семья может пойти "под нож"? Трудно предсказать, на какие шаги он может пойти", - добавил блогер.

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года. После избиения в сентябре 2023 года арестованного Никиты Журавеля в чеченском СИЗО он начал получать многочисленные почетные звания и награды, в том числе звание Героя Чечни. В августе 2024 года он продемонстрировал свои навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину во время его визита в Чечню и был награжден орденом Кадырова.

В марте 2025 года Адам Кадыров стал куратором МВД Чечни по региону, а в апреле уже был упомянут в официальном Telegram-канале Совбеза Чечни как секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Официально сообщений о его назначении, как и об отставке его предшественника Хамзата Кадырова, не публиковалось.

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