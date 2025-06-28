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19:55, 28 июня 2025

Перед свадьбой Адам Кадыров встретился с Путиным

Адам Кадыров (слева) с Владимиром Путиным. Скриншот фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 28.06.25, https://t.me/RKadyrov_95/5808

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Владимир Путин в неофициальной обстановке принял Адама Кадырова, поздравив 17-летнего сына главы Чечни со вступлением в брак.

Как писал "Кавказский узел", третий сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров женится на односельчанке по имени Медни, свадьбу празднуют в родовом селе Кадыровых, сообщила его старшая сестра Айшат. 

В марте 2025 года Адам Кадыров стал куратором МВД Чечни по региону, а в апреле уже был упомянут в официальном Telegram-канале Совбеза Чечни как секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Официально сообщений о его назначении, как и об отставке его предшественника Хамзата Кадырова, не публиковалось. 

Владимир Путин в неофициальной обстановке принял Адама Кадырова, поздравив 17-летнего сына главы Чечни с предстоящим бракосочетанием.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня в своем Telegram-канале поблагодарил Владимира Путина за то, что он лично поздравил его сына Адама "со вступлением в семейную жизнь". Это "прекрасное проявление внимания, которое мы никогда не забудем", заявил Кадыров.

Адам Кадыров ездил в Москву до свадьбы, сообщил сегодня глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев.

По его словам, встреча  проходила в неофициальной обстановке.

На сайте Кремля к 19.55 мск не содержится информации о встрече президента с третьим сыном главы Чечни.

Напомним, что старшие братья Адама Кадыров, Ахмат и Эли, перед вступлением в брак также были побывали на встрече с президентом России.

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года. После избиения в сентябре 2023 года арестованного Никиты Журавеля в чеченском СИЗО он начал получать многочисленные почетные звания и награды, в том числе звание Героя Чечни. В августе 2024 года он продемонстрировал свои навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину во время его визита в Чечню и был награжден орденом Кадырова.  

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Автор: "Кавказский узел"

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