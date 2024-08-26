Адам Кадыров получил высшую награду Чечни

26 августа 2024, 01:48

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности главы республики Адам Кадыров получил высшую награду республики - орден Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград. 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни. После этого глава Татарстана наградил Адама Кадырова орденом "Дуслык", глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" (высшей госнаградой республики), а муфтий Карачаево-Черкесии вручил сыну главы Чечни орден "За заслуги перед Уммой". 7 ноября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что вручил сыну главы Чечни Адаму Кадырову высшую награду республики - орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров награжден 25 августа высшей наградой республики - орденом Кадырова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Вручение награды он назвал "заслуженным признанием высоких нравственных качеств и преданности делу". Дудаев также назвал Адама Кадырова истинным патриотом родины, который достойно представляет своей "славный род".

28 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего сына Адама куратором Российского университета спецназа. По его словам, сделано это по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова. 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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