Обнародован список высокопоставленных гостей на свадьбе Адама Кадырова

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Два вице-премьера РФ, полпред Путина на Северном Кавказе и главы восьми регионов были в числе гостей на свадьбе 17-летнего Адама Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин в неофициальной обстановке принял Адама Кадырова, поздравив 17-летнего сына главы Чечни со вступлением в брак. Адам Кадыров женился на односельчанке по имени Медни, свадьбу праздновали в родовом селе Кадыровых. На свою свадьбу он надел часы, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов, а также позировал за рулем машины стоимостью в 190 тысяч долларов.

В марте 2025 года Адам Кадыров стал куратором МВД Чечни по региону, а в апреле уже был упомянут в официальном Telegram-канале Совбеза Чечни как секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Официально сообщений о его назначении, как и об отставке его предшественника Хамзата Кадырова, не публиковалось.

Глава Чечни опубликовал сегодня частичный список гостей на свадьбе своего третьего сына Адама Кадырова. Среди них были высокопоставленные российские политики, а также послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана.

По словам Рамзана Кадырова, на свадьбу Адама в Грозный приехали вице-премьеры России Денис Мантуров и Александр Новак, а также полпред Путина на Северном Кавказе Юрий Чайка и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Среди гостей были и руководители соседних республик: главы Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Адыгеи Сергей Меликов, Махмуд-Али Калиматов, Казбек Коков, Рашид Темрезов, Сергей Меняйло и Марат Кумпилов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Татарстана Рустам Минниханов также лично приехали поздравить Кадырова-младшего.

Поздравления Кадыровым в связи со свадьбой Адама направили глава правительства РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также глава администрации президента Антон Вайно. Рамзан Кадыров намекнул, что “желающих прибыть в Грозный было еще больше, но не у всех это получилось”.

“Это отмечали даже наши старейшины, которые остались очень довольны большим количеством присутствовавших на этом мероприятии уважаемых в стране и в мире людей”, - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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