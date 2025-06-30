×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:34, 30 июня 2025

Обнародован список высокопоставленных гостей на свадьбе Адама Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два вице-премьера РФ, полпред Путина на Северном Кавказе и главы восьми регионов были в числе гостей на свадьбе 17-летнего Адама Кадырова. 

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин в неофициальной обстановке принял Адама Кадырова, поздравив 17-летнего сына главы Чечни со вступлением в брак. Адам Кадыров женился на односельчанке по имени Медни, свадьбу праздновали в родовом селе Кадыровых. На свою свадьбу он надел часы, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов, а также позировал за рулем машины стоимостью в 190 тысяч долларов.

В марте 2025 года Адам Кадыров стал куратором МВД Чечни по региону, а в апреле уже был упомянут в официальном Telegram-канале Совбеза Чечни как секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Официально сообщений о его назначении, как и об отставке его предшественника Хамзата Кадырова, не публиковалось. 

Глава Чечни опубликовал сегодня частичный список гостей на свадьбе своего третьего сына Адама Кадырова. Среди них были высокопоставленные российские политики, а также послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана. 

По словам Рамзана Кадырова, на свадьбу Адама в Грозный приехали вице-премьеры России Денис Мантуров и Александр Новак, а также полпред Путина на Северном Кавказе Юрий Чайка и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. 

Среди гостей были и руководители соседних республик: главы Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Адыгеи Сергей Меликов, Махмуд-Али Калиматов, Казбек Коков, Рашид Темрезов, Сергей Меняйло и Марат Кумпилов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Татарстана Рустам Минниханов также лично приехали поздравить Кадырова-младшего. 

Поздравления Кадыровым в связи со свадьбой Адама направили глава правительства РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также глава администрации президента Антон Вайно. Рамзан Кадыров намекнул, что “желающих прибыть в Грозный было еще больше, но не у всех это получилось”. 

“Это отмечали даже наши старейшины, которые остались очень довольны большим количеством присутствовавших на этом мероприятии уважаемых в стране и в мире людей”, - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 21.06.25, https://t.me/mod_russia/53966
18:55, 22 июня 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900
Карта России. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
04:46, 3 июня 2025
Аналитики оценили перспективы перехода на новую модель самоуправления для регионов юга России
Российский военный. Кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
03:48, 31 мая 2025
Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:45, 23 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Строительство Баксанского водопровода привело к разрушению древних курганов
Фото
14:05, 2 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Многодетная семья нуждается в крыше над головой
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
10:16, 30 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Он собирался жить долго. Череда врачебных ошибок стоила молодому человеку жизни
Фото
20:53, 27 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
Снесут или не снесут? Группа нальчан пожаловалась на самовольное строительство поликлиники 
Фото
13:45, 23 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Строительство Баксанского водопровода привело к разрушению древних курганов
Фото
08:56, 20 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Куда бежать? В Нальчике была объявлена беспилотная опасность 
Фото
21:20, 18 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
уличные музыканты теперь под контролем
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Руфат Сафаров. Фото: https://haqqin.az/news/334858
30 июня 2025, 17:54
Руфату Сафарову отказано в переводе под домашний арест

На месте задержания. 30 июня 2025 г. Фото: https://34.xn--b1aew.xn--p1ai
30 июня 2025, 11:39
Четыре подростка арестованы в Волгограде по делу об экстремизме

Зарему Мусаеву ведут к машине без обуви. Скриншот видео https://t.me/no_torture/3642
27 июня 2025, 15:41
Чеченские полицейские отвергли информацию о применении силы при задержании Мусаевой

Микаел Аджапахян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
27 июня 2025, 09:53
Силовики пришли с обыском в резиденцию главы Ширакской епархии

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше