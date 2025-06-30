Адам Кадыров похвалился на свадьбе роскошными часами и автомобилем

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17-летний сын главы Чечни Рамзхана Кадырова Адам Кадыров надел на свою свадьбу часы, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов миллионов рублей и позировал за рулем машины стоимостью в 190 тысяч долларов.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин в неофициальной обстановке принял Адама Кадырова, поздравив 17-летнего сына главы Чечни со вступлением в брак.

Третий сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров женился на односельчанке по имени Медни, свадьбу праздновали в родовом селе Кадыровых.

Адам Кадыров надел на свою свадьбу часы, похожие на Jacob & Co. Billionaire Ashoka, отмечает «Коммерсант». Издание сообщило со ссылкой на сайт производителя, что такие часы существуют всего в нескольких модификациях. Первая версия часов была создана в 2015 году. Они инкрустированы 260 бриллиантами, а их стоимость, по данным фонда Grand Prix d'Horlogerie de Genve, превышает 18 млн долларов. Еще одна модель часов, инкрустированная 325 бриллиантами, оценивается в 27,7 млн долларов. В 2023 году Ashoka лимитированную выпустила серию из 18 часов, минимальная стоимость которых — 2 миллиона долларов.

Отметим, что фото Адама Кадырова в дорогих часах, опубликовал телеграм-канал «ЧТД».

Кроме того, сын главы Чечни позировал за рулем Mercedes из лимитированной серии, следует из видео, опубликованного, в частности, телеграм-каналом «ЧП-Грозный», поддерживающим позицию властей Чечни. Пост был опубликован на 29 июня и к 16 мск 30 июня набрал 16 тысяч просмотров.

На ролике запечатлен Адам Кадыров, который стреляет из пистолета, сидя за рулем Mercedes-Benz модели G-Class STRONGER THAN THE 1980s, сообщили эксперты, опрошенные одним из изданий. 1 Всего таких автомобилей было выпущено 460 экземпляров. Автомобиль был представлен 16 апреля 2025 года. Стартовая цена в Германии составляла почти 190 тысяч долларов.

В марте 2025 года Адам Кадыров стал куратором МВД Чечни по региону, а в апреле уже был упомянут в официальном Telegram-канале Совбеза Чечни как секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Официально сообщений о его назначении, как и об отставке его предшественника Хамзата Кадырова, не публиковалось.