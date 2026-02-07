Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

Сняты ограничения на выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.

Как писал "Кавказский узел", выезд всех видов машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" был запрещен вечером 2 февраля. К утру 4 февраля более 1400 большегрузных машин скопились перед пунктом пропуска. Открытия проезда по Военно-Грузинской дороге ожидали и водители легковых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

С 10.30 мск 7 февраля разрешено движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации.

Согласно публикациям на сайте ведомства, днем 5 февраля проезд по Военно-Грузинской дороге был разрешен легковым автомобилям, а вечером того же дня - и большегрузам. Однако в 02.40 мск 7 февраля дорога была закрыта для большегрузных машин "в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда".

