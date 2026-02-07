Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сняты ограничения на выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.
Как писал "Кавказский узел", выезд всех видов машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" был запрещен вечером 2 февраля. К утру 4 февраля более 1400 большегрузных машин скопились перед пунктом пропуска. Открытия проезда по Военно-Грузинской дороге ожидали и водители легковых автомобилей.
Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.
С 10.30 мск 7 февраля разрешено движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.
Ограничения сняты "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации.
Согласно публикациям на сайте ведомства, днем 5 февраля проезд по Военно-Грузинской дороге был разрешен легковым автомобилям, а вечером того же дня - и большегрузам. Однако в 02.40 мск 7 февраля дорога была закрыта для большегрузных машин "в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда".
Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.