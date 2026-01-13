Введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выезд всех видов машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 января был отменен запрет на проезд легковых машин через пункт пропуска "Верхний Ларс", но для большегрузов Военно-Грузинская дорога осталась закрытой.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Выезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов автомашин с 06.10 мск, объявило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен "в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации.

Пользователи Telegram в чате "Верхний Ларс чат" сегодня интересовались, разрешен ли проезд через границу. "Подскажите, граница открыта?" - написал, в частности, No Name. "Нет", - ответил Saq.

"Подскажите, пожалуйста, щас пропускают в Грузию из России?" - поинтересовался в 10.32 мск Halif.063. "Нет", - написал в ответ другой пользователь.

"Пешком тоже закрыта, может, кто знает, подскажите пожалуйста", - попросил Nara. "Граница закрыта, хоть пешком, хоть на машине", - ответил Аслан. "Пешком нельзя пересечь конкретно эту границу - только на машине", - написала Maria l Мария.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".