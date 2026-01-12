Разрешен проезд легковых машин через "Верхний Ларс"
Отменен запрет на проезд легковых машин через пункт пропуска "Верхний Ларс", но для большегрузов Военно-Грузинская дорога осталась закрытой.
Как писал "Кавказский узел", выезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погоды в Грузии.
Утром 11 января выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге также был полностью закрыт в связи с ухудшением погоды в Грузии. Позднее был отменен запрет на проезд легковых машин, но для большегрузов дорога осталась закрытой.
Движение легковых машин на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях с 08.10 мск, при этом для большегрузов Военно-Грузинская дорога остается закрытой, сообщает на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.
Ограничения смягчены "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации.
Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.
Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
