Разрешен проезд легковых машин через "Верхний Ларс"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отменен запрет на проезд легковых машин через пункт пропуска "Верхний Ларс", но для большегрузов Военно-Грузинская дорога осталась закрытой.

Как писал "Кавказский узел", выезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Утром 11 января выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге также был полностью закрыт в связи с ухудшением погоды в Грузии. Позднее был отменен запрет на проезд легковых машин, но для большегрузов дорога осталась закрытой.

Движение легковых машин на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях с 08.10 мск, при этом для большегрузов Военно-Грузинская дорога остается закрытой, сообщает на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения смягчены "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

