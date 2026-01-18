Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Введен запрет на выезд большегрузных машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс". Проблем с проездом легковых машин по Военно-Грузинской дороге нет, сообщили пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 12 января был отменен запрет на проезд легковых машин через пункт пропуска "Верхний Ларс", однако 13 января вновь было запрещено движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге. Ограничения были сняты 15 января.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Выезд большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге закрыт с 20.20 мск 17 января, объявило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен "в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации.

Пользователи Telegram в чате "Верхний Ларс чат" сегодня подтвердили, что проблем с проездом на легковых автомобилях нет. "Кто скажет, как там дорога до Ларса?" – поинтересовалась в 04.03 мск Mary. "Очереди нет, дорога открыта", - написал Элдар.

"Скажите, пожалуйста, из России в Грузию открыто? Очередь большая?" – задала вопрос Фарида Джафарова. "Открыто было часа 4 назад, машин не было вообще", - ответил в 04.20 мск Амаяк Тигранович.

Дорога хорошо почищена. Снег слабый идет

"Гудаури проехал. Чистят дорогу", - отчитался в 06.42 мск Нв. "На грузинскую границу заехали в 1.40. С российской выехали в 2.05", - поделилась наблюдением Natalia Ilyushina. "На Крестовом [перевале] дорога хорошо почищена. Снег слабый идет", - отметила она в другом комментарии.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".