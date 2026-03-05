Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о госизмене

Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в государственной измене и подготовке к диверсии.

Действия подсудимого суд квалифицировал по статьям "государственная измена", "приготовление к совершению диверсии - взрыва, направленного на разрушение и повреждение сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, объектов жизнеобеспечения населения" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ.

"Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на срок 13 лет со штрафом в размере 130 тысяч рублей и с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении пресс-службы судебной системы Кабардино- Балкарии в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что первые три года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальные десять лет - в исправительной колонии строгого режима.

В карточке судебного дела на сайте Верховного суда информация об осужденном скрыта. Дело на рассмотрение в суд поступило 30 декабря 2025 года, приговор был оглашен 5 марта 2026 года судьей Бекиром Макоевым.

