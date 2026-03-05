Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о госизмене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в государственной измене и подготовке к диверсии.
Действия подсудимого суд квалифицировал по статьям "государственная измена", "приготовление к совершению диверсии - взрыва, направленного на разрушение и повреждение сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, объектов жизнеобеспечения населения" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ.
"Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на срок 13 лет со штрафом в размере 130 тысяч рублей и с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении пресс-службы судебной системы Кабардино- Балкарии в Telegram-канале.
В пресс-службе уточнили, что первые три года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальные десять лет - в исправительной колонии строгого режима.
В карточке судебного дела на сайте Верховного суда информация об осужденном скрыта. Дело на рассмотрение в суд поступило 30 декабря 2025 года, приговор был оглашен 5 марта 2026 года судьей Бекиром Макоевым.
"Кавказский узел" также писал, что в середине февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кабардино-Балкарии Виталия Гайворонского виновным в попытке теракта на железнодорожном вокзале Нальчика и приговорил его к 20 годам лишения свободы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.