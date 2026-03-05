×

19:05, 5 марта 2026

Шыхлински приговорен к длительному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински к 22 годам колонии строгого режима. Шестеро других обвиняемых по делу об убийстве местных предпринимателей проведут в колонии строгого режима от десяти до двадцати лет.

Как писал "Кавказский узел", в середине февраля гособвинение потребовало приговорить бывшего главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински к 23 годам лишения свободы по делу об убийстве и покушении на убийство. Для остальных фигурантов дела прокурор запросил от 13 до 23 лет лишения свободы. До этого присяжные признали обвиняемых виновными в убийстве и покушении на убийство. 

Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла")  вечером 1 июля 2025 года был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. Шахин Шыхлински задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщили источники. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве. 

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински. Помимо него на скамье подсудимых оказались еще шесть человек: Шуджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал и Мазахир Сафаровы, сообщил сегодня "Коммерсант".

Всех семерых судили за убийства и покушения на убийства местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 годах.

Согласно обвинению, фигуранты этнической группировки в мае 2001 года убила бизнесмена Юнуса Пашаева, который торговал одеждой на рынке "Таганский ряд". Как следует из материалов дела, его зарезали около кафе "Металлон". В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова. Преступления, по версии следствия, были совершены из-за раздела сфер влияние и борьбы за лидерство между членами диаспоры. Фехруз Ширинов в итоге выжил и ходатайствовал о закрытии судебного процесса из-за угроз от одного из фигурантов дела.

Суд приговорил бывшего главу диаспоры к 22 годам колонии с последующим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Первые 4 года Шахин Шыхлински будет отбывать в тюрьме.

Акифу Сафарову назначили 21 год колонии строго режима. Аязу Сафарову дали 20 лет колонии строгого режима. Камала Сафарова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Мазахиру Сафарову назначили 13 лет колонии строгого режима. Бакир Сафаров получил 10 лет колонии строго режима. Шуджаяддина Раджабова приговорили к 14 годам колонии строго режима. Все они проведут первые четыре года в тюрьме.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Автор: "Кавказский узел"

