20:46, 27 февраля 2026

Захарова призвала "перевернуть страницу" в отношениях с Азербайджаном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Москва работает над выполнением всех достигнутых договоренностей с Азербайджаном после крушения самолета AZAL, а также считает необходимым освобождение арестованных в Баку россиян, заявила официальный представитель МИД России. 

Как писал "Кавказский узел",  26 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов напомнил Москве об обещаниях, которые дал Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана в октябре 2025 года. "Наши ожидания заключаются в том, что российская сторона выполнит все необходимые действия, даст правовую оценку произошедшему и выплатит компенсации", - заявил он. 

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия.  Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на брифинге заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, который 26 февраля напомнил России об обещаниях, данных азербайджанской стороне в связи с крушением самолета AZAL. 

По словам Захаровой, после встречи президентов России и Азербайджана в Душанбе в октябре российская сторона “последовательно работает над выполнением всех достигнутых договоренностей” и информирует о прогрессе Баку. “С нашей стороны делаем это всегда подчеркнуто уважительно”, - заметила она, добавив, что “контакты высокого уровня” по этой проблеме” в ближайшее время продолжатся. 

Никаких конкретных деталей по вопросу выплат компенсаций Захарова не сообщила, ограничившись общими словами. “Нацелены полностью урегулировать все остающиеся вопросы. Есть такое выражение “перевернуть эту трагическую страницу” в отношениях между нашими странами”, - приводит ее слова пресс-служба ведомства. 

Со своей стороны она напомнила Баку, что Москва считает необходимым “скорейшее освобождение и возвращение домой” граждан РФ, арестованных в Азербайджане летом 2025 года. О каком-либо прогрессе в переговорах по этому вопросу Захарова не сообщила. “Конечно, это помогло бы дальнейшему продуктивному диалогу”, - заметила она. Ранее заявлялось, что российские дипломаты "работают над скорейшим освобождением" арестованных в Баку россиян. 

Этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане летом 2025 года стали витком кризиса, вызванного авиакатастрофой над Актау. Баку обвинил власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами и продемонстрировал кадры с жестким задержанием россиян в Баку, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

1 июля суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. В число восьми арестованных входят 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда (однофамильцы, не родственники), 41-летний Антон Драчев, 23-летний Сергей Софронов, 40-летний Игорь Заболотских, 22-летний студент из Петербурга Дмитрий Федоров, 25-летний психолог Алексей Васильченко и 38-летний разработчик Валерий Дулов. Еще один арестованный в Азербайджане россиянин - 35-летний Александр Вайсеро из Екатеринбурга, он присутствовал вместе с перечисленными на видео, которое распространили азербайджанские силовики после их задержания. 

Автор: "Кавказский узел"

