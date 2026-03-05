×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
15:00, 5 марта 2026

Зарема Мусаева обжаловала приговор

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат подал апелляционную жалобу на вынесенный Шалинским судом в результате пересмотра дела приговор Зареме Мусаевой по делу о нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение.  По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения.

Решение Верховного суда Чечни лишило защиту Заремы Мусаевой возможности добиваться ее перевода в другую колонию и условно-досрочного освобождения.

Адвокат, выполняя поручение Заремы Мусаевой, обжаловал вынесенный ей  4 марта приговор, сообщила сегодня Команда против пыток*.

"Предварительную апелляционную жалобу подали в Шалинский городской суд Чеченской Республики. Дополнительную жалобу Александр Савин направит после ознакомления с мотивированным текстом приговора суда и протоколом судебного заседания", - говорится в сообщении.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Автор: "Кавказский узел"

