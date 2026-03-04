Алаудинов заявил о готовности отправиться воевать в Иран

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ирану необходимо помочь всеми способами, заявил глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов и сообщил о готовности отправиться в Иран, если такое решение примет руководство России.

Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов призвал поддержать Иран всеми возможными способами. Генерал напомнил, что страны США и другие страны НАТО уже четыре года поставляют Украине оружие для боев с российскими военнослужащими.

"Надо дать Ирану все, что мы можем дать, поддержать его, в чем только можно поддержать", - сказал Алаудинов в своем Telegram-канале, отметив, что страны НАТО, в том числе США, поставляют Украине оружие для войны с РФ.

Генерал отметил, что если руководство России примет такое решение, то он "хоть сегодня" готов "поехать" в Иран, чтобы помочь союзникам отразить наземное продвижение американских войск.

По словам Алаудинова, с 99-процентной вероятностью президент США Дональд Трамп является "антихристом". "Если сейчас у них получится добить Иран, гарантированно после Ирана будем мы", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп 28 февраля объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Иран нанес ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Алаудинов ранее призывал к мобилизации на фоне ударов по Ирану

Необходимо мобилизовать и подготовить не менее 500 тысяч, а лучше миллион человек, заявил глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов 13 июня 2025 года и после первых ударов Израиля по Ирану. Военные действия между Израилем и Ираном по закону не являются основанием для объявления мобилизации в России, однако власти при необходимости могут объявить ее в связи с военной операцией на Украине, указали аналитики, комментируя призывы Алаудинова мобилизовать не менее 500 тысяч человек.

Призывы Алаудинова к мобилизации абсурдны, а если она так необходима, следует начать с семей руководства Чечни и властей, заявили пользователи соцсетей.

Напомним, что зампредседателя Синодального миссионерского отдела по апологетической миссии Русской православной церкви Сергий Фуфаев указал, что в книге Апти Алаудинова "Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста" смешиваются идеи христианства и ислама, что искажает основы православной веры и ведет к ереси. Алаудинов возразил, что книга - о совместной борьбе мусульман и христиан, и идеи в ней изложены с точки зрения ислама, но адаптированы для бойцов, считающих себя православными. Он подчеркнул, что соавтором книги был имам "Ахмата" Магомед Хийтанаев.

Священник назвал три ключевых искажения основ православного вероисповедания в книге: мусульмане и православные христиане верят в единого Бога, при этом подразумевается, что этот Бог соответствует представлениям ислама; мусульмане и православные христиане верят в Иисуса Христа, который есть Божий посланник; мусульмане и православные христиане верят, что Иисус Христос соберет войско из мусульман и христиан против войска антихриста и победит его. "Православные христиане верят в единого Бога-Троицу, Отца, Сына и Святого Духа", - напомнил Фуфаев.

Напомним, в спецназе "Ахмат", который изначально состоял только из чеченцев, они теперь составляют лишь 25% личного состава, 50% бойцов - русские, остальные представляют другие национальности, рассказал Апти Алаудинов, объясняя появление православного креста на флаге подразделения. Православный крест на флаге спецназа "Ахмат" вступил в противоречие с декларируемым в России секуляризмом, но показал реальное положение дел в подразделении и лояльность руководству страны, считают аналитики.