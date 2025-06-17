Призыв Алаудинова объявить мобилизацию вступил в противоречие с законом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные действия между Израилем и Ираном по закону не являются основанием для объявления мобилизации в России, однако власти при необходимости могут объявить ее в связи с военной операцией на Украине, указали аналитики, комментируя призывы Алаудинова мобилизовать не менее 500 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", необходимо мобилизовать и подготовить не менее 500 тысяч, а лучше миллион человек, заявил глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов 13 июня и после первых ударов Израиля по Ирану

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко*, военный юрист сообщества «Антипризыв» Артем Мугунянц и правозащитница в сфере прав военнослужащих, прокомментировали "Кавказскому узлу" призывы Апти Алаудинова объявить мобилизацию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Законные основания объявления мобилизации приведены в Федеральном законе от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", сообщил Сергей Кривенко*.

"Согласно статье 4 о полномочиях президента России, в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, он объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе»,- сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Однако, по его мнению, ирано-израильские военные действия, указанные Алаудиновым как основание для мобилизации, не являются законным основанием для российской стороны.

"С моей точки зрения призыв Алаудинова не соответствует основаниям для объявления мобилизации в России. Война Израиля и Ирана не направлена на РФ", - отметил он.

Артем Мугунянц также считает, что эти обстоятельства не являются законным основанием для объявления мобилизации в РФ.

«Война между Ираном и Израилем не может являться основанием для мобилизации в России. Эти военные действия не затрагивают территорию России, не являются прямой угрозой для населения и безопасности страны. Поэтому объявление мобилизации из-за этой войны не считаю возможным с точки зрения закона», - сказал он корреспонденту «Кавказскому узлу».

При этом, по словам юриста, президент России в любой момент может объявить мобилизацию, использовав для этого другое основание.

"Во-первых, это вторжение на территорию Курской области России. Во-вторых, у России появились новые регионы, где постоянно идут боевые действия, обстрелы, столкновения. Россия может это назвать агрессией, и у президента будут законные основания ввести военное положение и объявить мобилизацию", - объяснил он.

Но указанная Алаудиновым цифра – 500 тысяч человек, вряд ли посильна в нынешних условиях, уверен он.

"500 тысяч или миллион человек нереально мобилизовать. Государство подготовило всю законодательную базу для этого, но этого недостаточно. Но может не хватить комплектов формы, автоматов и остального снаряжения, потому что на такое количество расчета не было. Количество мобилизованных ограничивается наличием достаточного количества военного снаряжения для мобилизованных", - подчеркнул он.

Если Алаудинов докажет, что военные действия Израиля против Ирана угрожают безопасности россиян, то основания для объявления мобилизации будут очевидны, отмечает правозащитница, говорившая на условиях анонимности.

"Я не понимаю, каким образом война между Израилем и Ираном может стать основанием для объявления мобилизации. Пусть автор этого призыва объяснит нам, какая именно угроза висит над гражданами России. Судя по его позиции, происходящее с Украиной не угроза, а вот ирано-израильское столкновение для нас угроза. Я не вижу основания для объявления мобилизации из-за войн на Ближнем Востоке", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она согласна с мнением Мугунянца, что мобилизация может быть объявлена в любой момент, но по причине СВО.

«Эту причину государство в любой момент может использовать для привлечения новых сил для СВО. Но пока нет оснований полагать, что готовится новая волна мобилизации», - указала она.

Напомним, 15 сентября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, предложив главам регионов направить на Украину хотя бы по тысяче человек. Спустя менее чем неделю, 21 сентября, Владимир Путин объявил, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". При этом как следует из решений судов по делам об оставлении части и дезертирстве, объявленная в 2022 году мобилизация действует до сих пор.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.