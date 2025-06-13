Алаудинов призвал объявить мобилизацию на фоне ударов Израиля по Ирану

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Необходимо мобилизовать и подготовить не менее 500 тысяч, а лучше миллион человек, заявил сегодня глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, комментируя удары Израиля по Ирану.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину, предложив главам регионов направить на Украину хотя бы по тысяче человек. Спустя менее чем неделю 21 сентября, Владимир Путин объявил, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". При этом как следует из решений судов по делам об оставлении части и дезертирстве, объявленная в 2022 году мобилизация действует до сих пор.

Глава спецназа "Ахмат", и замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов в своем Telegram-канале прокомментировал сегодня атаку Израиля на иранские ядерные объекты и военное руководство. По его словам, россиянам необходимо сплотиться, чтобы «никто не вздумал с нами вот так играть, как поигрались со всеми государствами, теперь уже и с Ираном».

«Нам надо объявлять мобилизацию, нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально миллион человек призвать и начать их готовить», - заявил он, указав, что по его мнению уже началась Третья мировая война, и атака на Иран - ее очередной виток.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил сегодня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац назвал эти действия "превентивным ударом" и предупредил соотечественников об угрозе возможной ответной атаки со стороны Тегерана.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия Израиля не останутся без ответа. Иранское правительство пообещало жестко ответить на израильские удары, сообщило сегодня ТАСС.

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