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21:35, 27 мая 2025

Новый флаг спецназа "Ахмат" продемонстрировал лояльность властям России

Апти Алаудинов рассказывает журналистке о флаге подразделения. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Анастасии Бабир от 23.05.25, https://t.me/SovaBabir/217.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Православный крест на флаге спецназа "Ахмат" вступил в противоречие с декларируемым в России секуляризмом, но показал реальное положение дел в подразделении и лояльность руководству страны, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в спецназе "Ахмат", который изначально состоял только из чеченцев, на данный момент они составляют лишь 25% личного состава, 50% бойцов - русские, остальные представляют другие национальности, рассказал Апти Алаудинов, объясняя появление православного креста на флаге подразделения.

Флаг "Ахмата", представленный Алаудиновым — это сочетание невозможного, считает чеченский политолог Руслан Кутаев.

"С их точки зрения, это реформация, но он пытается сделать синтез невозможного. Синтез мусульман и православных, христиан. И из этого он хочет на выходе получить армию Христа. Ну понятно, если армия Христа, то против армии Антихриста. Если мусульмане и христиане вместе, тогда против кого они воюют? Против китайцев-язычников или против иудеев-евреев, или против Сатаны? Есть вещи, которые не договариваются" , - сказал он.

"Настанет день, когда будет объединение мусульман и христиан против войска Антихриста. Нам предстоит, мусульманам и христианам, еще полное объединение и война против войска Антихриста, в котором мы, даст бог, должны победить, однозначно. Это как раз и есть тот флаг, который будет той объединительной силой для того, чтобы мы устремились к нашему объединению", - заявил Алаудинов на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале журналистки "Вести.Курск" Анастасии Бабир 23 мая.

По мнению политолога, это все "словоблудие". "Это игра воображения Апти Ароновича, не больше. Как в детском саду, это очень уместная аналогия. Дети там что-то говорят, воспитатель смотрит, ему смешно, но он не мешает детям, чтобы они там баловались и чтобы они своим делом занимались. Ну пусть занимаются, это же ничего не меняет. Как внутри самой РФ, так и на фронте", - отметил Кутаев. 

 Он полагает, что Чечня стала хабом для военной подготовки не по своей воле и вне зависимости от военной операции на Украине, потому что "в Гудермесе был создан этот центр задолго до <военной операции>". И задача была подготовить военные кадры, которые могли бы использоваться федеральными властями на Кавказе. Но когда началась СВО, просто использовали этот центр. "Я не думаю, что этот центр - специально задуманная операция для реализации каких-то идей по вовлечению Чечни", - считает Кутаев.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

По его словам, в целом использование православных или каких-то других религиозных символов на знамёнах воинских частей формально противоречит законам РФ.

"Действительно, секулярная страна не может этим заниматься. Но при всем этом провозгласить можно одно, а на самом деле, реально, Русская православная церковь московского патриархата активно влияет, ее финансируют, она играет политическую роль в жизни России. А вот другие конфессии -   это всего лишь такие, скажем, агенты влияния русских спецслужб, которые на месте проводят операции. Они не являются какими-то акторами политической силы. Они инструмент, который выполняет принятые решения", - подчеркнул Кутаев.

Колумнист Newtimes.ru Андрей Колесников* также заявил о противоречии светскости государства наличию религиозных символов на флагах.

"Это государство уже давно не светское, религия используется и как часть де факто государственной идеологии, и как часть пропагандистских технологий. Особенно важно подчеркивать единство конфессий в "общем деле" битвы с Западом", - указал Колесников.

Батальон «Ахмат» уже стал обычной частью российской армии, подчеркнул сотрудник Исследовательского Центра Адама Смита политолог Сергей Бойко.

"Не секрет, что большинство в батальоне "Ахмат" составляют не чеченцы, а русские, которые подписывают контракт на службу из-за высоких выплат. Поэтому появление христианского креста рядом с исламской символикой вполне отражает существующее положение дел. Далее - это сигнал федеральному центру, что руководство Чечни поддерживает концепт  россиян как многонационального и много конфессионального единства», - заявил Бойко корреспонденту "Кавказского узла". Он предположил, что "после больших потерь в 2022 году режим Рамзана Кадырова старается беречь собственно чеченцев". 

По подсчетам "Кавказского узла" на основании данных, озвученных представителями властей и силовых структур, официально признаны убитыми в военной операции не менее 240 бойцов из Чечни. Власти обнародовали имена 217 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

Сами по себе религиозные символы на флагах и гербах различных государств не несут угрозы светскому характеру государства, считает сопредседатель Центра защиты прав "Мемориал"*, правозащитник Олег Орлов*.

"Мы знаем, что флагах и гербах Норвегии, Финляндии, Швейцарии ряда других стран изображены кресты. На флагах странах с мусульманским населением имеются исламские символы. Хотя есть пример Франции, где демонстрация религиозных символов, в том числе в госучреждениях запрещена. Но в общем традиционные изображения религиозных символов не противоречат секуляризму", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается нового флага для спецназа "Ахмат", продемонстрированного Алаудиновым, то это, по мнению правозащитника, вполне соответствует положению в этом подразделении.

"Спецназ батальон "Ахмат" только по названию и по тому, что им командует Алаудинов, ассоциируется с Чечней. В начале СВО Кадыров хотел показать активное участие чеченцев в ней, но вскоре в это подразделении большинством бойцов стали совсем не чеченцы. Поэтому вполне естественно, что добавили православный символ на его знамя", - отметил Орлов.
 
Другой правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне, заявил, что чеченские подразделения давно уже являются частями военных формирований РФ и проявляют лояльность волей-неволей.

"И "Ахмат", и все другие такие подразделения - это все структуры России и на флагах будут кресты. Это не зависит от желания Алаудинова", - считает он.

При этом российские подразделения  в системе Минобороны не используют православный крест на своих знаменах, следует из данных мониторинга, проведенного "Кавказским узлом".

Кадыров не упоминал о формировании новых подразделений из состава спецназа "Ахмат"

"Изначально, когда мы начинали, заходили, в подразделении были одни чеченцы. И потом уже в процессе боевых действий потихоньку из моего личного состава были сформированы другие подразделения, другие "Ахматы", и ко мне уже зашло достаточное количество добровольцев со всех регионов России", - сообщил журналистке Анастасии Бабир глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, отметив, что через спецназ "Ахмат" прошло 23 тысячи добровольцев из всех регионов России.

Глава Чечни, который рапортовал о создании новых подразделений под названием "Ахмат" в своем Telegram-канале, не упоминал о том, что подразделения создаются на основе спецназа "Ахмат".

Так, 26 июня 2022 года Кадыров сообщил, что в Чечне  "совсем скоро" будут сформированы четыре военных батальона - "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" - "с внушительным количеством личного состава", в контингент которых войдут "исключительно чеченские ребята".

3 сентября того же года он сообщил, что завершено формирование 78-го мотострелкового полка имени Ахмата Кадырова в составе 42-й мотострелковой дивизии.

20 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что более 2000 человек поступили на службу в новое спецподразделение Росгвардии "Ахмат-1" и что бойцы готовы отправиться на Украину. 7 января 2023 года он сообщил об отправке омоновцев в зону СВО.

7 июня 2023 года Кадыров сообщил, что численность спецназа "Ахмат" составляет три дивизии.

28 ноября 2023 года глава Чечни проинформировал, что бойцы четырех новых подразделений Минобороны и Росгвардии, общей численностью три тысячи человек, готовы выдвинуться из Чечни в зону проведения военной операции на Украине. В их числе он назвал двух новых полка, подведомственных Минобороны РФ – "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", а также батальон имени Шейха Мансура и подведомственный Росгвардии батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского.

В марте 2025 года Кадыров сообщил о создании 270-го мотострелкового полка "Ахмат-Кавказ".

Спецназ "Ахмат" привлек бывших бойцов ЧВК "Вагнер"

Осенью 2023 года Алаудинов сообщил, что в подразделения спецназа "Ахмат" массово переходят бывшие бойцы "Вагнера", сообщил 28 октября командир "Ахмата" Апти Алаудинов. 2 ноября  2023 года стало известно о создании отряда "Камертон" из числа бывших вагнеровцев.

Сам алаудинов в своем Telegram-канале упоминал в частности следующие группы/отряды в составе спецназа "Ахмат" - группа Каштана, группа Амура, группа Варвара, группа Искра, группа Щербака, группа Охотника, группа Шустрого, группа Тимсо, группа Бати, группа Пресса, группа Питерского.

Бойцы, имеющие боевой опыт, многие из которых - выходцы из специальных подразделений, служат в группе Аида спецназа "Ахмат", сообщало ТАСС 21 октября 2024 года.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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