Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали свой отряд в составе спецназа "Ахмат"

02 ноября 2023, 20:45

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Отряд "Камертон", созданный в составе спецназа "Ахмат" бывшими бойцами ЧВК "Вагнер", проходит боевое слаживание, следует из видео, опубликованных российскими СМИ.

"Кавказский узел", в подразделения спецназа "Ахмат" массово переходят бывшие бойцы "Вагнера", сообщил 28 октября командир "Ахмата" Апти Алаудинов. "Они и раньше переходили ко мне, "энное" количество бойцов периодически. А сейчас у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнера", - заявил он, не назвав числа присоединившихся бойцов. 29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в состав подразделений спецназа "Ахмат" перешли более 170 бывших бойцов "Вагнера". Военные эксперты, опрошенные "Кавказским узлом", подчеркнули большой боевой опыт и высокие боевые качества, и предположили, что пополняя "Ахмат" бывшими вагнеровцами, чеченские власти реализуют указания из Москвы.

24 июня на фоне конфликта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Минобороны бойцы ЧВК взяли под контроль несколько объектов в Ростове-на-Дону, а вечером того же дня покинули город. 23 августа в Тверской области потерпел крушение частный самолет. Погибли 10 человек, которые были на борту, в том числе Евгений Пригожин и командир "Вагнера" Дмитрий Уткин (чьим позывным "Вагнер" была названа ЧВК). "Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК "Вагнер" Ростова-на-Дону".

Видеоотчеты о боевом слаживании бывших бойцов ЧВК "Вагнер" опубликовали сегодня российские СМИ. Так, в видеороликке, опубликованном сегодня РИА "Новости" своем Telegram-канале, один из бойцов говорит, что те бойцы, которые сейчас служат в "Ахмате", имеют большой опыт боевых действий, от трех до восьми лет, все они заключили контракт с Минобороны России.

На видео показана работа одной из тактических групп с использованием дронов. "Следующий этап у нас - это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3. Начинаем потихонечку втягиваться и я думаю, что все будет хорошо", - говорит на видео боец, лицо которого закрыто.

Мужчина, лицо которого также закрыто, сообщил, что является командиром отряда "Камертон". "Трудно было пережить то что произошло в последние несколько месяцев, Но это наша работе независимо от того в составе ЧВК "Вагнер" мы выполняем ее или в составе министерства обороны, Росгвардии. На сегодняшний день мы не являемся сотрудниками ЧВК "Вагнер", являемся сотрудниками министерства обороны", - отметил он в видео RT.

По его словам , до того как бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" пришли служить в Ахмат", они встретились с Алаудиновым и "срезонировали". "Мы сохранили абсолютно все, что нам присуще - наш уклад, все наши методики, структуру и поле для маневра. <...> Нас абсолютно никто не сковывает, инкто здесь не мешает нам работать", - сказал он.

Оба ролика перепостил сегодня в своем Telegram-канале сегодня командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

ЧВК "Вагнер" "окончательно расформирована", сообщил сегодня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Она окончательно расформирована, большинство бойцов находятся в процессе перехода в другие структуры. Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой Министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии", — сказал он в интервью "Парламентской газете"

Напомним, 1 мая Рамзан Кадыров сообщил, что рассматривает возможность создания собственной армии. Он отметил, что в состав этой армии войдут "патриоты, готовые отдать жизнь ради наведения порядка". "Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", – сказал тогда глава Чечни.

После начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

24 октября Рамзан Кадыров объявил, что в Гудермесе оборудуются казармы для нового батальона Минобороны, который получит название "батальон имени шейха Мансура". 26 октября Кадыров сообщил, что в Чечне будет создан батальон Росгвардии имени национального чеченского героя Байсангура Беноевского, в который войдут 300 бойцов.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, при этом власти Чечни рапортуют об освобождении населенных пунктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный". То, что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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