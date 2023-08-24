После крушения самолета Пригожина в Ростове-на-Дону силовики подняты по тревоге

24 августа 2023, 02:47

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Сотрудников полиции и росгвардейцев в Ростове-на-Дону собрали по тревоге после того, как поступили сообщения о крушении самолета Евгения Пригожина.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, сообщила пресс-служба МЧС. Десять человек, которые были на борту, погибли. Самолет совершал рейс Москва - Санкт-Петербург .В числе пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета были люди с именами Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, сообщил "Интерфакс".

После того, как стало известно о крушении самолета, на борту которого предположительно находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, ростовских силовиков подняли по тревоге, сообщает региональное издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. "По тревоге подняты все службы силовые - МВД, Росгвардия и прочие. Вызывают из отпусков", - приводит издание слова источника. Причина усиления не названа, сведений он нахождении каких-либо подразделений "вагнеровцев" в Ростовской области нет.

По данным телеграм-канала Baza, "им был дан отбой" спустя уже несколько минут.

При этом, как пишет издание 1rnd, силовиков обязали быть на связи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

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