Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб Южного военного округа

25 июня 2023, 00:23

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Бойцы частной военной компании "Вагнер" в полном составе и ее основатель Евгений Пригожин покинули территорию штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Колонна "Вагнера" выехала из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии, сам Пригожин также приехал на встречу с чиновниками Минобороны и Генштаба, которым озвучил угрозы и ультиматумы Сегодня вечером Пригожин сообщил, что остановил свой поход на Москву, разворачивает колонны и отводит их в полевые лагеря, после чего бойцы ЧВК "Вагнер" стали покидать Ростов-на-Дону под аплодисменты местных жителей.

Бойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону поздно ночью 24 июня, сообщает "Интерфакс".

По данным издания, около здания штаба ЮВО остался только бронеавтомобиль "Тигр" без опознавательных знаков. К штабу подъехали сотрудники ГИБДД, которые попросили ростовчан освободить проезжую часть.

Вместе с бойцами территорию штаба ЮВО покинул и основатель ЧВК Евгений Пригожин, информирует "Коммерсант".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня сообщил в своем телеграм-канале, что колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. "Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области", - добавил он.

Видео, на котором Пригожин и сопровождающие его бойцы ЧВК покидают штаб, опубликовано в телеграм-канале РИА "Новости". На нем видна группа одетых в камуфляж мужчин, которые выходят из здания штаба, проходят по двору и садятся в черный джип. Еще одна группа бойцов находится в это время за забором штаба.

Напомним, что Пригожин в сопровождении вооруженных бойцов зашел на территорию штаба ЮВО днем 24 июня. Он озвучил угрозы и ультиматумы заместителю министра обороны Сергею Шойгу, бывшему главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову и заместителю Герасимова Владимиру Алексееву. Пригожин потребовал встречи с министром обороны Шойгу и начальником генштаба Герасимовым.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

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