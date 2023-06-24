Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина

24 июня 2023, 18:33

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24 июня 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на Дону и в сопровождении своих бойцов зашел на территорию штаба Южного военного округа, где озвучил угрозы и ультиматумы заместителям министра обороны и начальника генштаба. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и замглавы генштаба Владимир Алексеев пошли на диалог с Пригожиным. Путин назвал мятеж “ударом в спину” и предательством, Кадыров повторил эту оценку и сообщил об отправке чеченских бойцов в зону мятежа. Реакция Путина, Кадырова и представителей Минобороны на мятеж Пригожина описана в справке “Кавказского узла".

Начало вооруженного мятежа

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться" . Вскоре в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии.

Поздно вечером 23 июня 2023 года стало известно, что в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. .

Ранним утром 24 июня 2023 года Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону .

Реакция Путина и Кадырова

24 июня 2023 года в 10.00 Владимир Путин в обращении по российскому телевидению назвал вооруженный мятеж предательством и “ударом в спину стране и народу”, не называя при этом имени Евгения Пригожина. "Те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции", - сказал президент .

За обращением Путина последовали публичные реакции глав регионов с поддержкой главнокомандующего. В числе губернаторов, выразивших поддержку Путину, выступил и глава Чечни.

В 11.48 24 июня 2023 года в Telegram-канале Рамзана Кадырова появилось сообщение с реакцией на демарш Евгения Пригожина и участников мятежа. Он, так же как и Путин, назвал происходящее “ножом в спину” и предательством. “Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра", – написал Кадыров .

Кадыров добавил, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям, и призвал сплотиться вокруг Путина. "Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина", – написал он.

Глава Чечни также обратился к российским военнослужащим с призывом не поддаваться на призывы организаторов мятежа. "Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению", – написал Кадыров .

Кадыров при этом сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне уже выехали в зоны напряжённости. "Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы", – заявил Кадыров .

Евгений Пригожин назвал озвученные в его адрес обвинения в предательстве родины «глубокой ошибкой». При этом он заявил, что никто из его бойцов не собирается «по требованию президента, ФСБ или ещё кого-нибудь прийти с повинной», потому что они не хотят, чтоб страна жила “в коррупции, обмане и бюрократии» .

Диалог Пригожина с Евкуровым и Алексеевым

Утром 24 июня 2023 года в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера” было опубликовано видео разговора Евгения Пригожина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Видео сопровождается аннотацией "ЧВК Вагнер в штабе ЮФО в Ростове" .

Пригожин сообщил Евкурову и Алексееву, что будет сбивать воздушные средства Минобороны. "Собьем все, если будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям", - заявил глава "Вагнера". Он обвинил представителей Минобороны и Генштаба в том, что их силы "только что развалили автобус с людьми". Евкуров ответил Пригожину, что в первый раз слышит об этом, и стал говорить с Пригожиным в спокойной и совещательной манере, задав вопрос, каким тот видит выход из ситуации. "Ну давайте думать, что делать-то будем?" - говорит Пригожину на видео Евкуров.

Тогда Пригожин озвучил требование о встрече с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. "Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем на Москву", - заявил он . На просьбу Евкурова "своих отсюда вывести" Пригожин ответил отказом: ”Нет, ни в коем случае. Ребята будут находиться здесь" .

Пригожин высказал Евкурову обвинения, касающихся действий Минобороны в отношении бойцов СВО. "Мы пришли сюда, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем", - резюмирует Пригожин .

На вопрос Евкурова, уверен ли Пригожин в правильности своих действий, глава "Вагнера" ответил: "Абсолютно правильно. “Мы спасаем Россию" .

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