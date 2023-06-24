Путин назвал сложной обстановку в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 10:26

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Ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, в городе заблокирована работа органов управления, заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону.

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам. "[Ситуация в Ростове-на-Дону] остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", – привело сегодня РИА "Новости" его слова.

"Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону", – процитировал Путина "Интерфакс".

Президент заявил, что распри нужно отбросить в период спецоперации на Украине, он назвал попытку раскола общество ударом в спину, и подчеркнул, что все виновные в попытке мятежа понесут наказание.

Также Путин отметил, что вооруженные силы получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу, заявил он. "То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране и своему народу и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", – сказал Путин.

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