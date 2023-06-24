Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 08:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром, заявил сегодня основатель компании Евгений Пригожин.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа. В городе отменены запланированные на выходные массовые мероприятия.

Видео, на котором Пригожин заявил о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону, опубликовала сегодня пресс-служба Пригожина в своем Telegram-канале.

На кадрах Пригожин показан стоящим около здания, за его спиной видны военные с автоматами. "Мы находимся в штабе, 07.30 [мск] минут утра. Под контролем военные объекты Ростова-на-Дону, в том числе аэродром", – сказал он.

Военные самолеты вылетают с аэродрома, для выполнения боевых задач в зоне спецоперации на Украине, по штатному расписанию, добавил он. "Все, что мы сделали, это взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам", – пояснил Пригожин.

Главный пункт управления штаба Южного военного округа работает в штатном режиме. "Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван", – подчеркнул он.

На 08.40 мск на сайте Минобороны России нет комментариев относительно заявления Пригожина о взятии ЧВК "Вагнер" под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.