Кадыров связал мятеж Пригожина с его личными амбициями

25 июня 2023, 05:43

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Причиной вооруженного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стали его личные амбиции, а также обида из-за неудачных сделок в предпринимательстве, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Позже стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что причиной военного мятежа Пригожина стали его амбиции. "Оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к отчизне", – написал Кадыров сегодня ночью в своем Telegram-канале.

Он добавил, что убеждал Пригожина оставить предпринимательские амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. "Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаённую и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок. Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей", – заявил Кадыров.

Он отметил, что вооруженный мятеж завершился без последствий, хотя действия Пригожина могли привести к плачевным результатам.

Напомним, 4 мая Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову, в котором заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. 5 мая, после заявления Пригожина, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его "старшим братом".

Позже, 31 мая Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал 1 июня видеообращение к Пригожину, в котором предложил ему назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ему ответы относительно деятельности подразделений "Ахмат". В тот же день глава парламента Чечни Магомед Даудов отметил, что Пригожину не стоит знать о задачах чеченских бойцов в зоне военной операции, и предложил ему встретиться для разговора. 3 июня Пригожин объявил улаженным свой конфликт с кадыровцами.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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