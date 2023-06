Даудов подключился к критике в адрес Пригожина

01 июня 2023, 15:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава парламента Чечни Магомед Даудов отметил, что основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину не стоит знать о задачах чеченских бойцов в зоне военной операции и предложил ему встретиться для разговора. Кремль может пытаться разорвать отношения Кадырова с Пригожиным и подчеркнуть федеральную власть над чеченскими силами, отметил сегодня американский "Институт изучения войны".

Как сообщал "Кавказский узел", 4 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обнародовал видеообращение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову. В видео, записанном на фоне тел погибших, Пригожин с обильным использованием ненормативной лексики заявил о недостатке боеприпасов и потребовал незамедлительных их поставок. 6 мая Пригожин попросил Шойгу издать распоряжение о передаче боевых позиций "Вагнера" в Артемовске под контроль батальона "Ахмат". В тот же день Кадыров попросил перебросить на эти позиции чеченских бойцов. 25 мая Рамзан Кадыров сообщил, что в зоне военной операции находится "более семи тысяч бойцов из Чечни", а 31 мая сообщил, что Чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал сегодня видеообращение к Пригожину, в котором предложил ему назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ему ответы относительно деятельности подразделений "Ахмат".

31 мая на сайте Евгения Пригожина был опубликован его комментарий с ответом на вопрос, способны ли подразделения "Ахмат" освободить Донецкую народную республику (ДНР). "Я никак не могу комментировать, где будут находиться «ахматовцы», я не погружен в эти детали, все подразделения держат их в секрете. Это нормальная ситуация во время войны. Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. У них же не стоит задача всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать. Не вижу здесь никаких подколов", – заявил Пригожин.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал сегодня в своем Telegram-канаде видеообращение к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. "Женя, о задачах тебе не надо знать, об этом знает командование, Верховный Главнокомандующий вооружённых сил РФ, который ставит эти задачи, Глава ЧР Рамзан Кадыров, который непосредственно курирует все подразделения. О возможностях спецназа «Ахмат» знают жители 36-ти населённых пунктов ЛНР", —заявил Даудов в своем телеграмм-канале. Он отметил, что "панические заявления" Пригожина создают неправильную информационную картину.

Пригожин не должен забывать, "благодаря кому" он владеет частной военной компанией, в которой есть, самолёты, вертолёты и другие виды вооружений, подчеркнул Даудов. "Насчёт твоих высказываний, локацию скинь, и в любое время, в любом месте, как мужчина с мужчиной мы с тобой встретимся и то, что у нас есть, выскажем, если будут другие предложения, то обсудим", — добавил Магомед Даудов.

Высокопоставленных чеченских силовиков могли задеть слова Пригожина о том, что "у них не стоит задача всю ДНР освободить", который кадыровцы могли воспринять как намек на их неспособность "освободить ДНР". Так, Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил сегодня, что у него не было "самолетов, вертолетов, танков, 50 тысяч бойцов, но спецназ вместе со 2-м армейским корпусом ВС РФ освободили 36 населенных пунктов в Луганской Народной Республике, в том числе четыре самых крупных города ЛНР". Что действительно известно об участии чеченских силовиков в СВО, о потерях в их рядах и заявлениях руководства Чечни рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Чеченские подразделения вернутся к наступательным действиям после участия в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск, которые происходили около года назад. Исключением стало участие кадыровцев в наступательных действий в районе Белогоровки Луганской области, отметил сегодня американский "Институт изучения войны" (Institute for the Study of War - ISW).Также, по данным института, силы Кадырова действовали в качестве полицейских сил в тылу на юге Украины и проводили локальные боевые разведывательные операции в Запорожской области.

В публикации на сайте института отмечается, что Кадыров, возможно, консервировал свои силы, а не отправлял их на передовую. "Ограниченное участие чеченских подразделений на передовой наряду с упором Кадырова на вербовку может свидетельствовать о том, что Кадыров не решается задействовать свои силы для проведения наступательных операций в Украине", - говорится в сообщении на сайте института.

Кремль пытается вновь представить кадыровцев в качестве главной наступательной силы после того, как силы ЧВК "Вагнер" отошли с линии фронта. По мнению аналитиков института, президент России Владимир Путин пытался оказать давление на Кадырова, чтобы он увеличил роль чеченских боевиков в боевых действиях. Упоминание Минобороны России об операциях «Ахмат» в Марьинском направлении за день до первоначально заявленной даты вывода Вагнера 1 июня указывает на то, что Путин, возможно, вынудил Кадырова взять на себя наступательную роль .

На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России от 31 мая и 1 июня.

"Кремль может воспринимать чеченские подразделения как неиспользованную ударную силу, которая может восстановить способность России поддерживать одновременные наступательные усилия на нескольких направлениях наступления. Если заявления Кадырова о том, что у него в Украине 7000 военнослужащих, близки к действительности, его силы не смогут успешно провести несколько крупных наступательных операций", - указано в сообщении.

Кремль также может пытаться разорвать отношения Кадырова с Пригожиным и вновь подчеркнуть федеральную власть над чеченскими силами. Кадыров в частности ранее заявил, что 6 мая его силы сменят силы "Вагнера", и прямо попросил Путина разрешить переброску чеченских сил с других направлений в Бахмут. Путин мог воспринять поведение Кадырова как угрозу своему контролю, учитывая, что Кадыров и Пригожин провели успешную совместную информационную кампанию в начале октября 2022 года, говорится в публикации.

Напомним, Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя министерству обороны. Так, в октябре 2022 года, раскритиковав генерала Минобороны Александра Лапина, Рамзан Кадыров отметил, что согласен с предложениями Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. В январе 2023 года Пригожин в свою очередь встал на сторону Кадырова в дискуссии с генералами о необходимости военным брить бороды. 10 февраля Кадыров заявил, что опыт ЧВК "Вагнер" доказал необходимость в частных военных компаниях и озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию Евгению Пригожину. 25 апреля Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о встрече с Пригожиным, не раскрыв подробности, а 30 апреля заявил, что думает над созданием армии.

5 мая, после заявления Пригожина о нехватке боеприпасов, Рамзан Кадыров опубликовал обращение к Сергею Шойгу, Валерию Герасимову и Евгению Пригожину. Он высказал слова поддержки Пригожину, назвав его своим "старшим братом". "Если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске (украинское название города – Бахмут. – Прим. "Кавказского узла") придёт младший брат Кадыров и "Ахмат", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

После начала военной операции на Украине глава Чечни неоднократно критиковал Минобороны, однако позднее напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.