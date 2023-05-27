Отправка группы бойцов в зону военной операции. Кадр видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/3653

27 мая 2023, 19:20

Кадыров сообщил об отправке добровольцев в зону военной операции

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Новая группа добровольцев после обучения в университете спецназа отправилась из Чечни в зону военной операции на Украине, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине бойцов, в том числе добровольцев из разных регионов России, прошедших обучение в Российском университете спецназа  в Гудермесе. 25 мая он заявил, что из Чечни отправлено уже 26 тысяч бойцов, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа. В зоне военной операции находятся 7000 чеченских бойцов, сообщил Кадыров.

Сегодня из грозненского аэропорта в зону военной операции отправился "очередной борт с добровольческим составом", сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Численность отправленной группы в публикации не указана.

Кадыров отметил, что добровольцы отправились в зону военной операции в составе спецназа "Ахмат". "Представители разных народов со всех уголков России прибывают в Чеченскую Республику, чтобы вступить в доблестный спецназ «Ахмат». Эта возможность им предоставляется после тщательной военной подготовки в Российском университете спецназа", - похвалился глава Чечни.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором показаны бойцы в форме с нашивкой "Спецназ Ахмат". Один из добровольцев поясняет на видео, что прибыл из Уфы.

Напомним, по данным мэрии Грозного, проезд или перелет добровольцев, а также питание и проживание оплачивает организующая сторона. В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты университета спецназа, после чего им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин. 

При этом выручка Российского университета спецназа в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году. 

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Примечание:

"Отношение Кадырова к пленным противоречит кавказским традициям", "Дудаев отчитался об участии тысяч добровольцев в военной операции", "Кадыров предостерег участников спецоперации от жалоб".

Автор: "Кавказский узел"

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