Кадыров сообщил об отправке добровольцев в зону военной операции

27 мая 2023, 19:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Новая группа добровольцев после обучения в университете спецназа отправилась из Чечни в зону военной операции на Украине, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине бойцов, в том числе добровольцев из разных регионов России, прошедших обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе. 25 мая он заявил, что из Чечни отправлено уже 26 тысяч бойцов, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа. В зоне военной операции находятся 7000 чеченских бойцов, сообщил Кадыров.

Сегодня из грозненского аэропорта в зону военной операции отправился "очередной борт с добровольческим составом", сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Численность отправленной группы в публикации не указана.

Кадыров отметил, что добровольцы отправились в зону военной операции в составе спецназа "Ахмат". "Представители разных народов со всех уголков России прибывают в Чеченскую Республику, чтобы вступить в доблестный спецназ «Ахмат». Эта возможность им предоставляется после тщательной военной подготовки в Российском университете спецназа", - похвалился глава Чечни.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором показаны бойцы в форме с нашивкой "Спецназ Ахмат". Один из добровольцев поясняет на видео, что прибыл из Уфы.

Напомним, по данным мэрии Грозного, проезд или перелет добровольцев, а также питание и проживание оплачивает организующая сторона. В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты университета спецназа, после чего им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

При этом выручка Российского университета спецназа в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.