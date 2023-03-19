Выручка университета спецназа в Гудермесе утроилась на фоне военной операции

19 марта 2023, 16:36

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Российский университет спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из Чечни на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. В частности, об отправке очередной группы добровольцев он сообщил 14 марта. Ранее, 11 января, Кадыров заявил, что в военной операции приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов.

Российский университет спецназа в Гудермесе в 2022 году получил в виде добровольных пожертвований 349 миллионов рублей, это в пять раз больше, чем в 2021 году. При этом выручка организации выросла в три раза, сообщает сегодня со ссылкой на финансовый отчет организации на сайте ФНС "Кавказ.Реалии"*.

Согласно данным, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы, Российский университет спецназа 1 получил в 2022 году 349,052 миллиона рублей в виде добровольных взносов и пожертвований – на 540,7% больше, чем в 2021 году (54,48 миллиона рублей).

При этом добровольные имущественные взносы и пожертвования стали в 2022 году единственным источником денег организации. В 2021 году "РУС" получил, помимо добровольных пожертвований, 8,36 миллиона рублей прибыли от "приносящей доход деятельности".

Выручка "РУС" в 2022 году составила 116,062 миллиона рублей, увеличившись на 303,2% по сравнению с 2021 годом (28,783 миллиона), указано в отчете.

Расходы "Российского университета спецназа" в 2022 году составили 344,5 миллиона рублей. Из них 270,2 миллиона потречены на приобретение "основных средств, инвентаря и иного имущества", остальная часть - на управленческие и прочие расходы.

Источник пожертвований в отчете не указан. "Ресурс сформирован на основании информации, представленной составителями отчетности", - поясняется на странице отчета на сайте ФНС.

Напомним, по данным мэрии Грозного, проезд или перелет добровольцев, а также питание и проживание оплачивает организующая сторона. В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты Российского университета спецназа, после прохождения подготовки им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

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