Кадыров сообщил об отправке новых добровольцев в зону военной операции

14 марта 2023, 21:28

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Добровольцы, прошедшие обучение в Российском университете спецназа, вылетели из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 8 марта.

Об отправке очередной группы добровольцев на Украину Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем Telegram-канале. "Накануне из Международного аэропорта Грозный имени Ахмата-Хаджи Кадырова мы направили в зону проведения СВО очередной отряд", - написал он.

По его словам, добровольцев проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава МВД Чечни Руслан Алханов и заместитель главы республиканского правительства Абузайд Висмурадов

Как следует из приложенного к публикации видео, на территорию аэропорта въехали не менее четырех автобусов, у самолета собралось не менее нескольких десятков людей в военной форме.

Напомним, 28 октября 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении частичной мобилизации, в этот же день замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики, призвав их вступить в это подразделение и отправиться на Украину. На следующий день, 29 октября 2022 года, призыв к чеченской молодежи вступать в ряды вооруженных сил озвучил и замкомандира роты ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Накаев. Призывам чеченских росгвардейцев предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 получили ранения. Кадыров признал эти потери 27 октября 2022 года. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

По данным на 15.40 мск 8 марта, "Кавказскому узлу" известны имена 69 погибших на Украине уроженцев Чечни, при этом власти признали гибель еще 23 уроженцев республики, не указав их имен.

"Кавказский узел" писал, что власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября 2022 года Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

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