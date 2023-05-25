25 мая 2023, 23:52

Кадыров раскрыл число чеченских бойцов в зоне военной операции

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С начала военной операции на Украине из Чечни отправлено 26 тысяч бойцов, среди которых 12 тысяч добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа, в зоне военной операции находятся семь тысяч бойцов из Чечни, заявил Кадыров. По его словам, в республике формируются два полка "по линии Минобороны" общей численностью 2400 человек.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине бойцов, в том числе добровольцев из разных регионов России, прошедших обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе. В частности, об этом Кадыров сообщил 11 мая. 18 мая он рапортовал об отправке на Украину полка Росгвардии.13 мая глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что на Украину отправлены тысячи добровольцев.

С самого начала военной операции на Украине более 26 тысяч человек направлено из Чечни в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, сообщил сегодня глава Чечни В настоящее время в зоне военной операции находятся "более семи тысяч бойцов из Чечни", написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров также заявил, что формируются два полка "по линии Минобороны РФ". "Отобрано 2400 человек, с которыми проводится работа", - отметил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки добровольцев. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин. 

При этом выручка Российского университета спецназа в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году. 

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Примечание:

"Контрактник осужден в Грозном за уклонение от службы", "Отношение Кадырова к пленным противоречит кавказским традициям", "Кадыров предостерег участников спецоперации от жалоб".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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