Дудаев отчитался об участии тысяч добровольцев в военной операции

13 мая 2023, 16:38

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Тысячи добровольцев, подготовленных в Гудермесе, приняли участие в зоне военной операции на Украине, заявил сегодня министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине бойцов, в том числе добровольцев из разных регионов России, прошедших обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе. В частности, об этом Кадыров сообщил 11 мая.

11 января Кадыров заявил, что в военной операции приняли участие более 21 тысячи бойцов из самой Чечни.

В Чечне продолжается "активный набор добровольцев" для участия в военной операции на территории Украины, заявил сегодня министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. "Уже несколько тысяч бойцов-воспитанников легендарного Российского университета спецназа проявили себя на зоне СВО", - написал он в своем телеграм-канале.

В этой же публикации Дудаев разместил номера телефонов, по которым предлагается позвонить добровольцам, и описал привлекательность обучения в РУС, назвав его "главной российской площадкой по подготовке добровольческих сил".

"Всем добровольцам предоставляется самая лучшая и современная экипировка, приобретённая за счёт средств РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Бойцы проживают в комфортабельных палатках с отоплением и кондиционерами. Полноценное трёхразовое питание и время для досуга. Во время прохождения подготовки с вами будут работать самые лучшие инструкторы", - заявил Дудаев.

Пользователь с ником "PUTIN V.V" упрекнул Ахмеда Дудаева за рекламную риторику. "Брат, не нужно писать про комфорт с кондиционером и временем для досуга!! Многие неправильно это поймут из тех ребят, которые сейчас живут в землянках и не спят по много ночей! Это вызывает негатив", - написал он в своем комментарии.

Напомним, по данным мэрии Грозного, проезд или перелет добровольцев, а также питание и проживание оплачивает организующая сторона. В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты университета спецназа, после чего им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

При этом выручка Российского университета спецназа в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

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