Кадыров сообщил об отправке спецназовцев и добровольцев в зону военной операции

11 мая 2023, 20:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бойцы 96-го полка оперативного назначения Росгвардии и очередная группа добровольцев отправлены в зону военной операции на Украине, отчитался сегодня Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону проведения спецоперации на Украине групп военных, среди них и выходцы из других регионов России. 19 апреля стало известно, что добровольцы, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, отправились в зону военной операции. 24 апреля он сообщил, что на Украину вылетели бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии из Чечни. 4 мая Рамзан Кадыров отчитался, что на военную операцию отправилась новая группа добровольцев.

В зону проведения специальной военной операции выдвинулся 96-й полк оперативного назначения Росгвардии, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы отправились в зону военной операции, чтобы сменить своих однополчан.

Также сегодня Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев. По его словам, добровольцы, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, вылетели на Украину днем ранее, говорится в другом сообщении в Telegram-канале главы Чечни.

Жители Чечни должны быть готовы участвовать в военной операции в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться на Украину говорит об отсутствии веры, заявил 16 марта 2023 года Рамзан Кадыров, указав, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Глава Чечни опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля глава Чечни сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пяти чеченских бойцов. При этом Кадыров отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и нерациональное использование боеприпасов и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. В то же время председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена бойцы стали примером мужества и показали себя как истинные чеченцы.

Один из пяти чеченских бойцов, вернувшихся из плена, публично принес извинения Рамзану Кадырову, ранее критиковавшему военных за сдачу в плен. По словам бойца, он ждет отправки в зону военной операции на Украине.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники подчеркнули, что слова Кадырова о необходимости вернуться на фронт освобожденным из украинского плена чеченским бойцам направлены на предотвращение сдачи в плен и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором.

19 февраля Рамзан Кадыров озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. При этом еще в ноябре 2022 года политолог Дмитрий Орешкин указал, что в Кремле существует группа влияния, которая в публичном пространстве представлена Кадыровым и Пригожиным. "Эта публика хотела стать более влиятельной в политическом смысле", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров также заявил, что рассматривает возможность создания армии, которая будет защищать интересы угнетенных народов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.