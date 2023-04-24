Бойцы чеченского подразделения Росгвардии отправились на Украину

24 апреля 2023, 02:43

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Рамзан Кадыров отчитался об отправке на Украину бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону проведения спецоперации на Украине групп военных, среди них и выходцы из других регионов России. 19 апреля стало известно, что добровольцы, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, отправились в зону военной операции.

"Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт... Личным составом руководит командир Хасмагомед Магомадов.", - написал 23 апреля Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Глава республики также сообщил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова передал бойцам 14 автомобилей "Урал" и 10 "Патриотов".

Напомним, 11 января Кадыров заявил, что в специальной военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. В конце 2022 года глава Чечни сообщал, что в боевых действиях на Украине участвует более 20 тыс. чеченских бойцов.

Сразу после начала специальной военной операции Рамзан Кадыров инициировал создание добровольческих отрядов из Чечни. По его словам, около 70 тыс. человек заявили о желании присоединиться к батальонам.

Жители Чечни должны быть готовы участвовать в военной операции в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться на Украину говорит об отсутствии веры, заявил 16 марта 2023 года Рамзан Кадыров, указав, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Глава Чечни опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля глава Чечни сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пяти чеченских бойцов. При этом Кадыров отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и нерациональное использование боеприпасов и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. В то же время председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена бойцы стали примером мужества и показали себя как истинные чеченцы. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники подчеркнули, что слова Кадырова о необходимости вернуться на фронт освобожденным из украинского плена чеченским бойцам направлены на предотвращение сдачи в плен, и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором.

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