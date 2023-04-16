Даудов и Кадыров противоположно оценили вернувшихся из плена чеченцев

16 апреля 2023, 15:00

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Пятеро бойцов полка "Север-АХМАТ", возвращенные из украинского плена, стали примером мужества и показали себя как истинные чеченцы, заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, тогда как Рамзан Кадыров отказался встречаться с вернувшимися и подверг их критике за сдачу в плен и нерациональное использование боеприпасов.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля глава Чечни сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов. При этом Кадыров отказался встречаться с ними, заявив, что "у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену", и предложив им вернуться на передовую.

Критикуя сдавшихся в плен, Кадыров признал, что за час до своего пленения бойцы по рации сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. "Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон", - указал глава Чечни.

Тем временем председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вместе с вице-премьером Чечни и главой МВД республики встречавший возвращенных из плена бойцов в Грозном, дал им противоположную оценку. Даудов в частности заявил, что "даже в руках врага бойцы показали пример мужества и верности Родине", "не отступились от своих убеждений и показали себя как истинные чеченцы", пишет "Грозный-информ".

"Будучи в руках врага, вы прошли через это с достоинством, не позволили себе сдаться. Это чеченский дух, то, чем наделен каждый истинный чеченец", - цитирует издание обращение Даудова к вернувшимся из плена. При этом в статье, где приводится эта оценка, указано, что бойцов вернул из плена Рамзан Кадыров.

На противоположные оценки Кадыровым и Даудовым вернувшихся из плена чеченских бойцов обратил внимание читатель "Кавказского узла". "Даудов хвалит возвращенных из плена кадыровцев за их поведение в плену, говорит об их мужестве, а Кадыров фактически посчитал их трусами. И зачем глава Чечни возвращал пленных на Родину, если считает для себя зазорным с ними встречаться? Ну а в том, что в скором времени вся пятеро снова окажутся на передовой в Украине, можно не сомневаться", - написал он в комментарии к новости о реакции Кадырова на возвращение бойцов в Грозный.

"Кавказский узел" писал также, что 10 апреля депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 10 апреля и 8 января 2023 года, а также 31 декабря 2022 года.

Глава Чечни пояснил, что Саралиев подключился к обменам по его поручению, и назвал успехи в возвращении пленных личной заслугой депутата. 4 января, говоря об успехах Саралиева, Кадыров в своей публикации представил Минобороны второстепенным участником возвращения пленных. При этом 22 сентября 2022 года Кадыров высказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались.

Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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