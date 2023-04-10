Депутат Саралиев отчитался об участии в возвращении с Украины группы пленных

10 апреля 2023, 18:07

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Минобороны вернуло из украинского плена группу из 106 военнослужащих, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, опубликовав видео, в котором освобожденные военные благодарят его.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении очередной группы российских военных из украинского плена, опубликовав видео о своем участии в обмене пленными. Аналогичные отчеты депутат публиковал 8 января 2023 года и 31 декабря 2022 года.

Рамзан Кадыров сообщал о возвращении пленных при участии Саралиева 3 и 8 декабря 2022 года. Глава Чечни пояснил, что Саралиев подключился к обменам по его поручению, и назвал успехи в возвращении пленных личной заслугой депутата. 4 января, говоря об успехах Саралиева, Кадыров в своей публикации представил Минобороны второстепенным участником возвращения пленных.

Сегодня из украинского плена возвращены 106 российских военнослужащих, они будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны, сообщило российское военное ведомство. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - говорится в публикации в телеграм-канале Минобороны.

О том, что Минобороны вернуло 106 военнослужащих сообщил в своем телеграм-канале и Шамсаил Саралиев. "Министерство обороны России, […] сотрудники спецслужб, депутатский корпус Государственной думы делают все, что от нас зависит, чтобы наши воины, находящиеся в плену, вернулись домой", - написал он.

Свою публикацию Саралиев проиллюстрировал смонтированным видеороликом, в кадрах которого видны подъезжающий автобус, выходящие из него мужчины и встречающие их люди. Последняя треть 35-секундного видео содержит нарезку фрагментов видео, в которых вернувшиеся из плена пожимают руку Шамсаилу Саралиеву и благодарят его.

Напомним, 22 сентября 2022 года Рамзан Кадыров высказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его словам, обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались.

Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением на родину очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие депутат Шамсаил Саралиев, отметил глава Чечни.

Участие Кадырова и Саралиева в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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